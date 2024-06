Pedro Reis Novo voo direto conecta Brasília a Santiago, no Chile

Desde ontem (20), o Aeroporto Internacional de Brasília conta com uma nova rota internacional, ligando a capital federal a Santiago, no Chile, operada pela companhia aérea SKY Airline. Essa nova operação marca a entrada da companhia no Distrito Federal , oferecendo uma opção mais acessível para quem deseja viajar entre os dois países.

A cerimônia de inauguração do primeiro voo ocorreu nesta semana, com a presença de Jaime Fernandez, gerente de vendas da SKY Airline, e Juan Djedjeian, vice-presidente da Inframerica, além de autoridades locais e representantes do setor de turismo. Durante o evento, houve o tradicional corte de fita.

Jaime Fernandez expressou sua satisfação com a nova rota. “Estamos muito contentes em iniciar essa operação e oferecer aos passageiros de Brasília a oportunidade de conhecer as maravilhas de Santiago com tarifas competitivas” , afirmou.

Juan Djedjeian complementou, destacando a importância dessa nova conexão. “Essa rota reforça a posição de Brasília como um importante hub internacional, conectando nossa capital a outras capitais sul-americanas” , disse.

Os voos serão realizados durante a alta temporada de inverno, de junho a setembro de 2024, com três frequências semanais às quartas, sextas e domingos. As decolagens de Brasília estão programadas para às 18h40, enquanto os voos de retorno partem de Santiago às 13h40, chegando em Brasília às 17h45. A aeronave utilizada será um Airbus A320neo, com capacidade para 186 passageiros, e a expectativa é de transportar cerca de 7.500 passageiros por mês.

Os interessados podem encontrar tarifas promocionais a partir de R$860,00 para ida e volta, com informações detalhadas sobre datas e preços disponíveis no site da SKY Airline .

Além de fomentar o turismo entre Brasil e Chile, especialmente para brasileiros que desejam esquiar ou explorar as atrações chilenas, a nova rota também fortalece a posição de Brasília como uma opção de conexão internacional fora do tradicional eixo Rio-São Paulo, criando novas oportunidades de negócios e turismo entre os dois países.

