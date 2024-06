Redação GPS Morre mãe do Pelé, aos 101 anos

Celeste Arantes, mãe de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, faleceu aos 101 anos nesta sexta-feira (21) em Santos, no litoral de São Paulo. Natural de Três Corações, Minas Gerais, ela tinha 101 anos e deixou três filhos: Pelé, Jair (Zoca) e Maria Lúcia, a caçula, que era a responsável por seus cuidados. A causa exata do falecimento e as informações sobre o velório ainda não foram divulgadas.

Todos os filhos de Dona Celeste foram fruto de seu casamento com João Ramos do Nascimento, conhecido como Dondinho, que durou até 1996, ano de seu falecimento. Pouco antes de sua morte , Pelé, aos 82 anos, prestou uma homenagem à sua mãe, que completou 100 anos em 20 de novembro de 2022, exato dia da abertura da Copa do Mundo no Catar.

A rainha-mãe é mineira de Três Corações, onde também nasceu Pelé. O filho do meio, o Zoca, também chegou a ser jogador de futebol no próprio Santos e morreu em 2020, aos 77 anos.

