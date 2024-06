Ailane Silva Loveena Clinic reúne convidadas para apresentar terapias inovadoras para a beleza

Recém-inaugurada em Brasília pela empresária Erica Miguelia, a nova unidade da clínica especializada em estética facial, Loveena, reuniu um público seleto de moradoras da capital federal para apresentar os mais modernos tratamentos voltados para a beleza e saúde. O encontro, que teve como tema Flora Lips por ter oferecido uma experiência exclusiva para cuidado com os lábios, teve o Public Relations assinado pela colunista e sócia do Portal GPS Brasília, Paula Santana, e a gerente de Marketing, Karine Lima.

“Nós homenageamos a Loveena com a temática Flora Lips, porque o procedimento que proporcionamos traz vivacidade à cor dos lábios. Então, fizemos um evento com uma proposta bem colorida e de acolhimento para que as mulheres e se identificassem com essa experiência”, ressalta Miguelia.

Érica Migueli Tâmara Diniz, Karine Lima, Jéssica Sá e Daniele Araújo Paula Santana e Tati Pinardon Paula Santana e Patrícia Justino Vaz Paula Santana e Carol Taurisano Patrícia Justino Vaz Ju Cunha, Elina Porto e Érica Migueli Elma Cascão, Paula Santana e Bia Guimarães Augusta Lobo e Paula Santana Soraia Faraj e Benigna Venâncio Silvinha Canto e Roseane Jordão Silvinha Canto e Daniela Kniggendorf Roseane Jordão e Suely Nakao Paula Santana, Bia Guimarães e Benigna Venâncio Paula Santana e Érica Migueli Marissol Fontana e Milena Sens Marilene Costa e Mirtes Carvalho Márcia Zardo e Soraia Faraj Luciana Cunha, Karine Lima e Natália Figueira Karine Lima, Maria Fernanda Miziara e Bruna Nardelli Karine Lima e Tati Pinardon Karine Lima e Paula Santana Juliana Remigio e Augusta Lobo Ju Cunha, Karine Lima, Érica Migueli, Yana Bastos e Elina Porto Jéssica Sá, Karine Lima e Ana Paula Attie Jéssica Sá, Clarice Lagares e Benigna Venâncio Érica Migueli e Karine Lima Elma Cascão, Roseane Jordão e Suely Nakao Denise Costa, Tatiana Tavares, Érica Migueli e Paula Santana Denise Costa e Tathiana Tavares Daniele Araújo e Tâmara Diniz Daniela Kniggendorf e Helô Drummond Daniela Abdanur, Andrea Senedese e Karine Lima Clarice Lagares e Soraia Debs Bruna Nardelli e Karine Lima Ana Loureiro e Augusta Lobo Marissol Fontana, Augusta Lobo e Milena Sens Paula Santana Paula Santana Érica Migueli Érica Migueli Érica Migueli

A empresária detalha que tudo foi feito com descontração e em clima motivacional. “Fizemos uma interação em que elas pudessem aprender a cuidar dos lábios em casa, o que envolve esfoliar, higienizar, massagear e hidratar. Por isso, fizemos uma demonstração de como cada uma delas ficaria com uma cor mais viva nos lábios, com aspecto mais saudável, desenhado e definido”, conta.

A empresária explica que os tratamentos oferecidos pela Loveena são exclusivos, com potencial de valor elevado e que entregam durabilidade. E, para tornar a experiência ainda mais agradável, quem planejou e organizou o buffet foi a própria anfitriã, a Erica Miguelia.

No fim do evento, as convidadas também receberam um kit de esfoliante e um gloss para dar continuidade aos cuidados estéticos.

Serviço

Loveena Clinic

Funcionamento: de segunda a sexta-feira

Horário: das 8h às 19 horas

Endereço: QI 11, Lago Sul.

@loveenamaison

