Pedro Reis José Aparecido Recebe Título de Cidadão Honorário de Brasília

Na noite de quinta-feira (20), a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizou uma sessão solene para homenagear José Aparecido, presidente do Sistema Fecomércio-DF , concedendo-lhe o título de cidadão honorário de Brasília. A cerimônia reuniu autoridades dos três poderes do Distrito Federal, representantes do setor produtivo, colaboradores do Sistema Comércio, além de familiares e amigos do homenageado.

A proposta para o título foi inicialmente apresentada pelo ex-deputado distrital Rodrigo Delmasso em 2022 e, após ser reapresentada pelo deputado Pastor Daniel de Castro, foi aprovada de forma unânime em dezembro do ano passado. “Temos sido extremamente exigentes para impedir que se banalize esta que é a comenda mais importante do Distrito Federal” , destacou Wellington Luiz, presidente da CLDF, em seu discurso. “Sentimos orgulho pela escolha de José Aparecido.”

A homenagem reflete a atuação destacada de Aparecido no empreendedorismo e na gestão do Sistema Comércio, onde suas iniciativas impactaram positivamente a vida dos brasilienses. Entre suas realizações, destacam-se a descentralização cultural com shows do Sesc-DF em várias cidades e um convênio do Senac-DF com a Secretaria de Educação que beneficiou mais de 3 mil alunos.

Em seu discurso, José Aparecido expressou profunda gratidão pela honraria recebida. “Sinto-me extremamente honrado com o título de cidadão honorário de Brasília. Esse reconhecimento reforça meu compromisso com a dedicação e o esforço diário à frente do Sistema Fecomércio-DF “ , afirmou. Ele também ressaltou a importância da parceria entre o Senac-DF e a Secretaria de Turismo do DF na reinauguração da Casa de Chá da Praça dos Três Poderes, marcada para o próximo dia 26 de junho.

A vice-governadora Celina Leão elogiou o empenho de Aparecido em defesa do setor produtivo e sua capacidade de captar R$ 2 bilhões em investimentos para o DF. “José Aparecido tem sido um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico de Brasília” , disse.

O vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Roberval Belinati, destacou o apoio de Aparecido nas eleições para conselheiros tutelares, mobilizando o comércio e os serviços em prol dessa causa. Pastor Daniel de Castro também ressaltou a responsabilidade social do homenageado: “Além do seu papel como líder empresarial, José Aparecido é conhecido por seu compromisso com a responsabilidade social” .

A cerimônia contou ainda com a presença de diversos secretários de Estado, distritais e representantes do Sistema Comércio, evidenciando o prestígio e a relevância da contribuição de José Aparecido para a comunidade de Brasília.

Nascido em 14 de outubro de 1965 em Corumbá de Goiás (GO), Aparecido chegou a Brasília em 1972. Formado em Ciências Contábeis pelo ICESP, ele possui mais de 30 anos de atuação no setor de papelarias e livrarias. Em maio de 2022, foi reeleito presidente do Sistema Fecomércio-DF e atualmente também exerce o cargo de vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Papelarias e Livrarias (Sindipel-DF) desde 2001.

A trajetória de José Aparecido é marcada por seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social de Brasília, refletido nas múltiplas iniciativas e cargos que ocupa. Seu reconhecimento como cidadão honorário é um tributo a uma carreira dedicada à melhoria da vida dos brasilienses e ao fortalecimento do setor comercial da capital federal.

Confira como foi a sessão pelas lentes de Vanessa Castro:

José Aparecido da Costa Freire e Familia Miguel, Susanny Freire, Samara Freire e Bernadete Martins Rodrigo Delmaço José Aparecido da Costa Freire Samara Freire Senador Izalci Lucas Izalci Lucas e José Aparecido da Costa Freire Chico Vigilante José Humberto Pires de Araújo Deputado Pepa José Aparecido da Costa Freire, Celina Leão e Deputado Wellinton Luiz João da Costa Freire, José Aparecido e Hozana Freire Claudineia Noleto, Lázaro Donizetti (presidente do Sinfoc), Victor Correa e Eduardo Pereira Jarles Amaral, Paulo Cesar Chaves, Senador Izalci Lucas e Eduardo Almeida George Burns e Diego Recena Alexandre Torres, Miguel Jabour, Márcia Guedes e Gilvano Silva Katia Jorge, Cintia Gontijo, a Alcides Araújo (diretor SESC), Alexandre Bitencurt (diretor da Fecomercio) e Eduardo Pereira (diretor Da Fecomercio) José Humberto Pires de Araújo e José Aparecido da Costa Freire José Aparecido da Costa Freire e Chico Vigilante José Aparecido da Costa Freire

The post José Aparecido Recebe Título de Cidadão Honorário de Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .