Redação GPS Há 50 anos em Brasília, Mércia Crema celebra aniversário em casa

Logo que chegou em Brasília, há cinco décadas, Mércia Crema atuou como professora da Fundação Educacional e lecionou no Elefante Branco, no Colégio Rosário e no Caseb. Em seguida, abriu um dos empreendimentos que mais faz sucesso entre os turistas brasilienses, a Pousada dos Pirineus .

Muito querida na cidade e dona de uma rede de amigas de longa data, Mércia organizou, em sua casa, uma festa para comemorar seu aniversário.

“Para celebrar a data, primeiro pensei em fazer a festa na Pousada dos Pireneus, mas depois pensei que muitas convidadas não poderiam viajar no meio de semana. Por isso, eu trouxe Pirenópolis para a minha casa”, compartilha com o GPS.

Além dos móveis e de 20 colaboradores trazidos da pousada, os buffets temáticos de gastronomias árabe, italiana, mexicana, peruana e goiana também fizeram as convidadas se sentirem de passagem pela hospedagem.

Com decoração da Petit Eventos, o encontro também contou com a apresentação de um músico de Anápolis e que toca duas vezes por semana na Pousada dos Pirineus, o Igor de Souza.

Confira os cliques:

Paula Santana e Mércia Crema Mércia Crema e Tatiana Fragoso Mércia Crema e Wilma Pereira Paula Santana e Gláucia Benevides Mércia Crema e Patrícia Vaz Mércia Crema e Arlete Egido Mércia Crema e Janine Brito Mercia Crema e Jacqueline Magalhães Ana Paula Gontijo e Isabela Lira Ana Valadão Ana Luiza Favato e Clarissa Ludovico Ana Loureiro Bertha Pellegrino Cláudia Pereira, Maíra Gadelha e Alessandra Pinheiro Daniela Kniggendorf Eliane Nasr Elizabet Campos e Suleica Hagen Denise Zuba, Soraia Faraj, Márcia Zardo e Suely Nakao Denise Zuba e Valeska Tonet Camargo Janete Vaz Elvira Albuquerque, Simone Novaes, Rosalia Peixoto, Tâmara Bontempo, Silvana Moura e Sônia Gontijo Elvira Naves, Jordana Naves e Valdete Drummond Flávia Gomes, Michele Calmon e Massilia Leal Gisela Farah e Maria Teresa Cavalcanti Gracia Cantanhede, Moema Leão e Ana Rosa Coelho Inês de Castro, Odete Trotta, Mércia Crema, Janete Vaz e Leila Chagas Isadora Craveiro, Elvira Naves, Jordana Naves e Larissa Naves Margarida Kalil e Crescia Morais Margarete Malvar Mendonça, Amador Outerelo e Roseane Jordão Leila Aparecida Chagas, Mércia Crema e Laís do Amaral Karina Lima e Taciana Crema Karina Curi, Flávia Toledo, Cláudia Melo e Georgia De Luca Jordana Naves e amiga Marly Nogueira, Jane Godoy, Anna Maciel, Leinha Soares, Marizalva Campelo e Maria Inês Nogueira Marlene Sousa Maria Helena Lacerda, Cláudia Correa, Flávia Correa, Cláudia Pohl e Eliane Nasr Maria da Graça Miziara e Deborah Pinheiro Moema Leão, Ana Maria Gontijo e Lúcia Toller Mônica Oliveira e Tereza Neves Soraia Debs Tiago Correia e Cláudia Jucá Wanzenir Edler Wilma Pereira, Mércia Crema e Maíra Gadelha Rafaela Amaral e Eliana Barros Renata Foresti Rosalia Peixoto e Janine Brito Silvia Seabra e Ana Márcia Suzuki Tatiana Fragoso, Patrícia Bittencourt, Luciana Borges, Iara Rocha, Priscila Giacometti, Gisela Farah e Tete Araújo Tatiana Fragoso, Marlene Pontual e Patrícia Bittencourt Sueli Abdul, Marilda Porto, Irene Borges e Dulce Tannuri Pompeia Addario Marha Nasr Hedwiges Siqueira Denise Pessoa Abadia Teixeira, Suely Carneiro, Eliane Nasr e May Moura Adriana Colela, Elisbeth França, May Moura e Thamis Paldoni

