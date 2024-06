Caio Barbieri GDF lança Atendimento em Movimento para população ter acesso a serviços públicos

O Governo do Distrito Federal ( GDF ) lançou o projeto Atendimento em Movimento por meio da Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac), com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços públicos. A iniciativa irá promover inclusão social e participação cidadã nas 35 regiões administrativas do DF.

As duas vans equipadas do projeto levarão atendimento itinerante diretamente às comunidades, evitando que os cidadãos tenham que se deslocar. As vans possuem computador, frigobar, armários, cafeteira e acesso adaptado para pessoas com deficiência, criando um ambiente confortável e acessível para todos. As localidades serão escolhidas previamente, garantindo que todas as regiões recebam atendimento de forma equitativa.

“Estamos comprometidos em facilitar a vida das comunidades do Distrito Federal, em levar atendimento de qualidade para a população, sobretudo às que mais precisam e que, muitas vezes, não conseguem ter acesso às informações sobre os serviços oferecidos pelo governo, por falta de tempo ou porque não possuem acesso à internet e aos canais de informação”, destacou a secretária de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz .

A Subsecretaria de Atendimento à Comunidade será responsável por organizar os horários e locais de atendimento, baseando-se em um mapeamento das necessidades encaminhadas. Esse planejamento estratégico garantirá que as ações sejam eficazes e atendam as reais demandas da população.

