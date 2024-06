Redação GPS Em sua casa, Bebel Lobão recebe marca de joias ‘Azul’

Pela segunda vez, Bebel Lobão abriu as portas de sua casa, no Lago Sul, para receber uma marca de fora. Dessa vez, a visitante foi a ‘Azul’, maison fundada nos Estados Unidos por Maria Maroun. Com decoração da Florita, o local ficou repleto de flores e joias expostas para as 60 convidadas.

“A ‘Azul’ me procurou para que eu a representasse em Brasília. Então, a partir de agora, eu vou ter as peças da marca por aqui. Organizei esse evento para comemorar esse momento e para apresentar as joias para as brasilienses”, compartilhou Bebel.

O evento contou com buffet de Junior Mendes e com o som do sax de WA Music. A anfitriã recebeu as convidadas com um look assinado pela marca de uma amiga, a Carol Taurisano Brand.

Confira os registros do coquetel:

Maria Maroun e Elen Silva Maria Maroun e Suleica Hagen Nathalia Pimenta da Veiga, Cynthia Portella e Gabi Muniz Sofia e Tata Canhedo Rayane Melo, Priscilla Baracat e Anna Paola Frade Bella Salvati Cynthia Portella e Bebel Lobão Daniel Sá e Fred Paiva Bebel Lobão e Vanessa Lobão Anna Paula Frade e Amador Outerelo Adriana Amaral, Gabi Muniz e Bebel Lobão Ticiana Venâncio Rayane Melo

