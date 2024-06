Redação GPS Ciência e arte: SESI Lab Chega ao Museu do Amanhã

O SESI Lab, museu interativo de arte, ciência e tecnologia de Brasília, aterrissa nesta semana no Rio de Janeiro. A exposição ‘Experimenta Ciência: SESI Lab e Museu do Amanhã’ estreia nesta sexta-feira (21) e permanecerá em cartaz até 22 de setembro. Durante este período, os visitantes do Museu do Amanhã terão a oportunidade de explorar uma série de experiências interativas que variam do analógico ao digital.

A exposição permite aos visitantes ver, interagir e sentir a conexão entre arte, ciência e tecnologia. Dividida em três eixos temáticos — Fenômenos no Mundo, Aprender Fazendo e Imaginando Futuros — a mostra oferece um conjunto de instalações interativas que abordam fenômenos físicos, biológicos, químicos e sociais, promovendo uma aproximação lúdica com conceitos científicos.

Entre os destaques da exposição estão o famoso ‘Sombras Coloridas, que revela as cores que compõem a luz branca e cria sombras coloridas, e a obra de arte ‘Espelho Egoísta e Espelho Excludente’, que brinca com a imagem do visitante, ora mostrando-o sozinho, ora ausente.

Cláudia Ramalho, superintendente de cultura do SESI, explica que a seleção de aparatos visa convidar os visitantes a refletir sobre a intersecção entre arte, ciência e tecnologia, demonstrando como é possível aprender e experienciar fenômenos naturais dentro de um museu.

“O SESI Lab selecionou aparatos que convidam as pessoas a refletir sobre como a arte, a ciência e a tecnologia podem andar juntas e como é possível aprender e experienciar fenômenos naturais, por exemplo, dentro de um museu. São 15 aparatos que aguçam nossos sentidos, questionam as percepções e brincam com nossos pontos de vista”, detalha.

O projeto é uma colaboração institucional entre o SESI Lab e o Museu do Amanhã, apresentado pela Livelo e patrocinado pela Repsol Sinopec. Fábio Scarano, curador do Museu do Amanhã, enfatiza que a mostra oferece uma oportunidade para a sociedade refletir sobre como nossas percepções podem abrir caminhos para futuros mais inclusivos e sustentáveis.

