Yumi Kuwano Agendão GPS: rock, samba e festas juninas são opções para o fim de semana

No fim de semana em que é comemorado São João , opções de arraiás na cidade não faltam, mas tem muito mais. Nesta edição, o Agendão do GPS|Brasília preparou uma lista especial dos principais eventos da cidade, que inclui shows de atrações que vão do samba ao hip-hop, além de peças de teatro .

Funn Festival

O maior festival de inverno do Brasil, o Funn Festival, promete um final de semana de muita música e animação. Na sexta-feira (21), o evento recebe Fundo de Quintal, Roupa Nova e Paulo Ricardo. Já no sábado (22), é a vez de Filipe Ret, Caio Luccas e MC Maneirinho agitarem o público. O festival acontece no Estacionamento 9 do Parque da Cidade, proporcionando uma experiência única em um ambiente descontraído e acolhedor.

Serviço:

Funn Festival

Datas: 21 e 22 de junho

Local: Estacionamento 9, Parque da Cidade

Ingressos: site oficial do evento

Arraiá do Zecão: Sexta Gode na Arena BRB

A Arena BRB recebe mais uma edição do Arraiá do Zecão nesta sexta-feira, 21, a partir das 21h. Com uma decoração típica de festa junina, o evento contará com shows do grupo Doze por Oito, do cantor Guterres e dos DJs Caio Hot, Sidhvrta, Argon e Daniel Futuro. Além das atrações musicais, o público poderá se divertir com touro mecânico, barraca do beijo e comidas típicas.

Serviço:

Arraiá do Zecão

Data: 21 de junho

Horário: a partir das 21h

Local: Arena BRB, Estádio Nacional Mané Garrincha – Portão K

Ingressos: Sympla

Reservas e Informações: (61)99925-1326

Divã da Carmela

A jornalista-artista Carmela retorna aos palcos com o espetáculo “Divã da Carmela” nos dias 22 e 23 de junho, às 19h, no Teatro Sesc 504 Sul. A peça inovadora garante entrada gratuita para moradores da periferia do DF e cobra R$40 para residentes do Plano Piloto e áreas nobres. A produção promete novas surpresas e uma dose extra de tempero em sua narrativa.

Serviço:

Divã da Carmela

Datas: 22 e 23 de junho

Horário: 19h

Local: Teatro Sesc 504 Sul

Ingressos: Sympla

Classificação: 12 anos

Arraiá do CCBB: tradição e cultura no Centro Cultural Banco do Brasil

Nos dias 22 e 23 de junho, das 14h às 20h, o CCBB Brasília celebra a cultura junina com o Arraiá do CCBB. A programação inclui apresentações de Forró Cobogó, As Fulô do Cerrado, Quadrilha Saca Rolha e o Grupo de Quadrilha Junina Vira & Mexe. Além disso, o evento oferece oficinas, gincanas e comidas típicas para toda a família. A entrada é gratuita.

Serviço:

Arraiá do CCBB

Datas: 22 e 23 de junho

Horário: 14h às 20h

Local: CCBB Brasília

Ingressos: gratuitos (disponíveis na bilheteria e no site bb.com.br/cultura )

Classificação: livre

Batalha do Metrô: rimas e hip-hop na Samambaia Sul

A tradicional Batalha do Metrô acontece no dia 21 de junho, às 19h30, na estação Samambaia Sul. A edição especial “O Apogeu” contará com a presença do cantor Dudu e MCs de destaque nacional. A entrada é gratuita, com necessidade de retirar ingressos antecipadamente no Sympla.

Serviço:

Batalha do Metrô

Data: 21 de junho

Horário: a partir das 19h30

Local: Estação Samambaia Sul

Ingressos: Sympla

Classificação: livre

Oltreoceano: arte ítalo-brasileira no Congresso Nacional

A exposição “Oltreoceano. 150 anos de arte ítalo-brasileira” celebra a contribuição italiana para a arte do Brasil. A mostra estará aberta ao público de 26 de junho a 14 de julho no Salão Negro do Congresso Nacional, com obras raras e valiosas de artistas italianos e seus descendentes.

Serviço:

Oltreoceano

Data: 26 de junho a 14 de julho

Horário: segunda a sexta, das 9h às 13h e das 14h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 9h às 18h

Local: Salão Negro do Congresso Nacional

Entrada: gratuita

Dona Sônia em “Eu Não Digo é Nada”

O humorista Glauber Cunha apresenta seu show de comédia “Eu Não Digo é Nada” com a personagem Dona Sônia, em duas sessões no dia 23 de junho, às 16h30 e 19h, no Teatro Caesb Águas Claras. Os ingressos estão à venda no Sympla a partir de R$50.

Serviço:

Eu Não Digo é Nada

Data: 23 de junho

Horário: 16h30 e 19h

Local: Teatro Caesb Águas Claras

Ingressos: Sympla

Classificação: livre

Festa do Boi do Seu Teodoro: São João em Sobradinho

A tradicional festa junina do Boi do Seu Teodoro acontece no dia 23 de junho, a partir das 17h30, em Sobradinho. O evento contará com quadrilhas, comidas típicas e show da banda de forró Só Pra Xamegar. A entrada é gratuita.

Serviço:

Festa do Boi do Seu Teodoro

Data: 23 de junho

Horário: a partir das 17h30

Local: Sobradinho

Entrada: gratuita

Megafesta Junina no Complexo Fora do Eixo

Uma das épocas mais animadas do ano já chegou, e o Complexo Fora do Eixo preparou um arraiá imperdível! Com uma programação variada que vai de 20 a 23 de junho, a festa junina oferece forró, bingo, correio elegante, touro mecânico e quadrilhas. A diversão começa na sexta-feira (21) com atrações como pagode do Benzadeus, Arthur Campos, Karenzinha e Kacá. No sábado (22), a festa continua com quadrilha, match junino e shows de Galã do Piseiro e grupo Mistura, além de DJs animando a noite. No domingo (23), o destaque fica para o bingo e apresentações do grupo Largo Tudo, Jol Jol, Gabriel Alves, e DJs Sidharta e Kacá.

Serviço:

Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN, Quadra 1

Horário de funcionamento: quinta a sábado, a partir das 20h; domingo, a partir das 17h.

Instagram: @complexoforadoeixo

Ingressos antecipados no site: Digital Ingressos

Valor: a partir de R$ 20 meia-entrada (valores sujeitos a alteração sem aviso prévio)

Classificação: 18 anos

