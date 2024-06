Redação GPS V12 Auto Club: mais do que uma exposição, um espaço para eventos inesquecíveis

O V12 Auto Club, conhecido por sua impressionante exposição de mais de 200 veículos clássicos, modificados, motos, bicicletas e relíquias, se destaca não apenas como um paraíso para os entusiastas de carros, mas também como um local versátil e único para eventos corporativos.

Além de proporcionar uma viagem pela história do automobilismo com sua coleção única, o V12 Auto Club oferece infraestruturas completas para atender às necessidades de empresas e organizadores de eventos. O espaço dispõe de uma sala de reuniões que acomoda confortavelmente até 24 pessoas, ideal para encontros de negócios mais reservados. Para apresentações e eventos de maior porte, um auditório moderno com capacidade para 50 pessoas está à disposição, equipado com todos os recursos necessários para garantir o sucesso do seu evento.

Um dos grandes diferenciais do V12 Auto Club é o serviço de coffee break completo, preparado com excelência e atenção aos mínimos detalhes pela equipe da casa. Esse serviço proporciona uma experiência gastronômica que complementa perfeitamente o ambiente.

Solicite seu orçamento e surpreenda seus convidados ao realizar seu evento corporativo em um cenário onde cada detalhe é pensado para encantar e proporcionar uma experiência inesquecível. Permita-se viver essa experiência única no V12 Auto Club, onde paixão por automóveis e excelência em eventos se encontram.

Para mais informações e reservas, entre em contato conosco e descubra como podemos transformar seu evento corporativo em um momento memorável.

Horário de funcionamento

Segunda-feira: fechado

Terça-feira: aberto exclusivamente para projetos sociais

Quarta a domingo: aberto ao público das 9h às 18h

Endereço: Complexo V12 Motors Aeroporto – Setor de Concessionárias Aeroporto , S/N – Lago Sul, Brasília

WhatsApp (61) 99596-7555

Telefone (61) 2107-9935

