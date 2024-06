Caio Barbieri Sócios pioneiros do Grupo R2 serão homenageados pela Câmara Legislativa

Rick Emediato, Rafael Damas, Bruno Sartório e Eduardo Azambuja, sócios pioneiros do Grupo R2 , serão homenageados pela Câmara Legislativa ( CLDF ) pelos relevantes trabalhos realizados no Distrito Federal. Os empresários são responsáveis pela produção de festas e shows na cidade, especialmente o Na Praia Festival, que se inicia na sexta-feira (28).

Dos quatro, apenas Azambuja é nascido fora da capital federal e, portanto, receberá o título de Cidadão Honorário de Brasília. Os outros serão agraciados com os títulos de Cidadão Benemérito de Brasília, honraria conferida a quem é natural da cidade. A solenidade está prevista para ocorrer no dia 11 de setembro.

De acordo com o presidente da Câmara Legislativa, deputado Wellington Luiz (MDB), os empresários geram inúmeros empregos, movimentam a economia e valorizam a cultura e o turismo durante a realização dos eventos em Brasília. Além disso, o Grupo R2 também tem a consciência ambiental e trabalha para incluir a capital na rota dos grandes eventos nacionais.

“Em reconhecimento à expressiva atuação empresarial desenvolvida no Distrito Federal pelos empresários, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação desta homenagem”, registrou o distrital no projeto de decreto legislativo. O texto ainda segue para análise das comissões antes de ser votado em plenário.

The post Sócios pioneiros do Grupo R2 serão homenageados pela Câmara Legislativa first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .