Emanuelly Fernandes Padre Marcelo Rossi participa de sessão de autógrafos em Brasília

Os admiradores do Padre Marcelo Rossi em Brasília tiveram um motivo especial para comemorar nessa quarta-feira (19). O religioso esteve no Pátio Brasil para uma sessão de autógrafos de seu novo livro ‘Amorização – A Cura do Coração’, que ocorreu das 10h às 22h.

O evento aconteceu no Varandão do mall, uma área externa do shopping. Os fãs, ansiosos por um momento com o padre, precisaram adquirir o exemplar na Livraria Leitura no mesmo dia e trocar o comprovante de pagamento por uma pulseira que dava acesso à sessão de autógrafos. Cada pessoa recebeu uma senha, independente da quantidade de livros comprados.

Durante a sessão, Padre Marcelo não só autografou os livros, mas também abençoou os participantes, proporcionando uma experiência espiritual para muitos.

O livro

A obra ‘Amorização – A Cura do Coração’ é o mais recente livro a do Padre Marcelo Rossi, e a terceira lançada pela Editora Planeta, seguindo os sucessos de ‘Batismo de Fogo’ e ‘Menos é Mais’. Este livro, o oitavo de sua carreira, é descrito como o mais prático do padre, convocando os leitores a colocarem o amor de Deus acima de todas as situações e relações de suas vidas.

Padre Marcelo Rossi, conhecido por sua atuação na Renovação Carismática Católica, aborda no livro a necessidade de aplicar o amor divino em todas as coisas, inspirado pelas lições de Jesus Cristo.

