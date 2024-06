Redação GPS Grife francesa Jacquemus e Four Seasons anunciam parceria inédita

Sempre que grandes nomes se juntam, a expectativa é elevada — principalmente quando fazem parte de universos distintos. Os gigantes da vez são Four Seasons e Jacquemus , que acabam de se unir para um projeto inédito.

O ‘The Ocean Club’ é o novo resort da rede hoteleira que chega às Bahamas durante o verão no hemisfério Norte.

“Jacquemus compartilha do nosso desejo de criar experiências extraordinárias de lifestyle, especialmente em um cenário digno de cartão-postal como este,” afirmou Marc Speichert, vice-presidente executivo e CCO do Four Seasons. “Também temos um forte compromisso com criatividade e inovação, indo além para atender nossos hóspedes e clientes. Esta parceria combina o que cada marca tem de melhor, e estamos ansiosos para apresentar todos os detalhes ao público.”

A collab chega até as piscinas Versailles e Ocean do hotel. Jacquemus desenvolveu um tecido exclusivo para os tecidos das espreguiçadeiras, almofadas, guarda-sóis e outros itens de decoração. A grife francesa também criou uma toalha preta com listras brancas para a novidade.

‘CARLO’, a famosa boutique da maison do The Ocean Club, também entrou para o time dos espaços transformados nessa colaboração. Ela virou Les Sculptures, uma experiência imersiva da Jacquemus.

A loja apresenta a coleção Primavera-Verão 2024 masculina e feminina. As peças foram inicialmente desfiladas no museu La Fondation Maeght, na França.

