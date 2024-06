Redação GPS Em coquetel, Sesi Lab abre exposição ‘BioOCAnomia Amazônica’

A nova exposição autoral do museu SESI Lab reuniu nessa semana cerca de 200 convidados. O coquetel abriu a mostra ‘BioOCAnomia Amazônica’, que fica disponível no local até o dia 3 de novembro. Chapas plásticas recicladas e materiais de subproduto derivado da agroindústria foram alguns dos materiais cenográficos utilizados na montagem.

‘BioOCAnomia Amazônica’ traz reflexões sobre uma nova forma de desenvolvimento econômico e social, que envolve ciência, tecnologia, cultura e valoriza saberes intergeracionais e ancestrais.

“Criamos uma cenografia e experiências que permitem ao visitante navegar por diferentes camadas que compõem esse tema”, disse Eduardo Carvalho, coordenador curatorial do projeto. “Destaco a importância que damos na exposição ao respeito aossaberes das populações amazônicas: vozes de indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos e cientistas nos ajudam com detalhes e segredos sobre o porquê é essencial entender as diferentes Amazônias e manter a floresta em pé para garantir nosso futuro como país e como planeta”, complementa.

Entre os dias 19 e 30 de junho, a entrada será gratuita. As cortesias devem ser retiradas com antecedência neste link na plataforma da Sympla ou na bilheteria no museu. Depois, os ingressos estarão à venda por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), além da política de gratuidade.

Confira os registros do coquetel:

Ana Tomi, Cláudia Ramalho e Davi Bontempo Bruni Conte, Valentina Soares, Guillierme Chervenski e Mariana Filizola Cândida Oliveira, Cláudia Ramalho e Agnes Mileris (3) Carolina Cavalcanti, Gabriel Castro e João Vitor Carvalho Cláudio Pereira Cristine Azevedo, Robert Miller e Jéssica Pedreira Irany Poubel, Mônica Monteiro e Jane Godoy Gabriela Hirata, Isabela Farias e Marília Gontijo Fernanda Oliveira e Luana Oliveira Fábio Contente e João Luiz Ramalho Eduardo Ortega, Raphael Nunes, Adlas Carvalho e Tomaz Ribeiro Juliana Duarte, Denise Alves e Marcos Sousa Karina Israel e Denise Alves Karina Israel, Andreia Brandão e Wans Spiess Kelly Bueno e Bruno Kesseler Leo Menezes, Eduardo Carvalho, Denise Alves, Luciana Martins, Juliana Simões, Carolina Vilas Boas e Agnes Mileris Leo Menezes, Karina Israel e Wans Spiess Leo Menezes, Tatina Oliveira, Lori Regattieri e Eduardo Carvalho Vitor Rios, Ana Luísa Gerin, Joana Brauer, Patrícia Cordeiro e Vânia Brandão Rafaela Guedes e Rony Meolly Paula Pratini, Renato Acha e Jeanina Daher Paula Bosso, Sâmara Martins e Carla Russi Mônica Monteiro Luísa Malheiros, Guilherme Luz e Fernanda Frazão Luciana Martins, Júlia Klaczko e Gabriela Reznik Luciana Martins, Gustavo Pinto, André Vitor e Gabriela Reznik Vitor Rios, Ana Luísa Gerin, Vânia Brandão, Adriana Alcântara e Carolina Castro Ana Tomi Daiara Tukano Eduardo Carvalho

