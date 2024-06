Pedro Reis Em coquetel, Câmara de Comércio Brasil-Peru é apresentada em Brasília

Na última terça-feira (18), a residência oficial do Embaixador do Peru no Brasil , Rómulo Acurio, foi o cenário de um elegante coquetel para a apresentação da Câmara de Comércio Brasil-Peru (CAMBRAPER). O evento contou com a curadoria gastronômica do renomado chef peruano Marcos Espinoza e sua equipe, que prepararam um sofisticado buffet que encantou os presentes.

Entre as ilustres presenças que abrilhantaram a noite estavam Alan Rick, Senador pelo Acre; Carlos Vieira, Presidente da Caixa Econômica Federal; Paulo Cesar Pagi Chaves, Secretário Executivo da Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Distrito Federal; e Juan Djedjeian, Vice-presidente da Inframerica.

Também marcaram presença representantes de entidades importantes como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Fecomercio e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX).

O ponto alto do evento foi o discurso do Embaixador Rómulo Acurio, que destacou a importância crescente das relações econômicas entre o Peru e o Brasil. Ele mencionou o notável crescimento econômico do Peru, que registrou uma taxa positiva de 5.2% em abril deste ano, e enfatizou a necessidade de aumentar os fluxos comerciais, de investimento e de turismo entre os dois países.

O embaixador ressaltou que o Brasil é o principal parceiro comercial do Peru na América Latina e o quarto a nível mundial, atrás apenas da China, Estados Unidos e União Europeia.

Durante o evento, os convidados tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre os objetivos e os próximos passos da Câmara de Comércio Brasil-Peru, que busca promover um intercâmbio econômico sólido e sustentável, facilitando oportunidades de crescimento e desenvolvimento empresarial em ambas as nações.

O presidente da Câmara, Rafael Torres, junto com a vice-presidente Liliam Schiavo e outros diretores, foram apresentados oficialmente aos participantes.

Além das discussões sobre comércio e investimentos, a noite também celebrou a rica cultura e a renomada gastronomia peruana, consolidando ainda mais os laços entre Brasil e Peru. O evento foi um marco na promoção das relações bilaterais, prometendo futuras colaborações e um intercâmbio ainda mais robusto entre os dois países.

Confira quem esteve presente pelas lentes de Vanessa Castro:

Wictor Paixão e Ivan Lima Sinval Neto e Bárbara Teles (Fecomercio-DF) Ruth Fernandez (CNI), Tatiana Farah (CNI), Lilian Schiavo, Robson Murta e Cassiano Viana Ruth Fernandez (CNI), Laura Velasquez, Tatiana Farah (CNI), Rafael Torres Morales, Lilian Schiavo e Tatiana Farah (CNI) Robson Murta e Cassiano Viana Rafael Torres Morales, Frida Fonseca, deputada Federal Coronel Fernanda e Marcel Daltro Rafael Torres Morales e Lilian Schiavo Ministro Jorge Jallo, Eloisa Azevedo, Willie Dubsom e Oscar Nevano Michael Jarles, Manoel Mota e Antônio Karp Marcel Daltro Marcel Daltro, Tainá Melo e João Victor Lia Noleto, Marcel Daltro, Marcel Daltron, Mirla Miranda, Senador Alan Rick e Diógenes David Larissa Maha, Jorge Maha, Maira Rodrigues e Laura Velasquez Juiz Supremo César Proano e Embaixador do Peru Rómulo Acurio Juan Djedjeian, Embaixador do Peru Rómulo Acurio, Senador Alan Rick, Martin Matta e ... Juan Djedjeian e Martin Matta Ivo Elias e Guto Quartin Embaixador do Peru Rómulo Acurio, Beatriz Guimarães, Lilian Schiavo, Maira Rodrigues, Rafael Torres Morales e Jorge Maha Embaixador do Peru Rómulo Acurio, Beatriz Guimarães, Lilian Schiavo e Rafael Torres Morales Embaixador do Peru Rómulo Acurio e Barbara Teles Eilor de Almeida Marigo Eilor de Almeida Marigo e Adolpho Bergamini Eduardo Pellaro, Carolina Mendes e Alcimira Gomes Eduardo Pellaro, Alcimira Gomes e Isabela Malagutti Christian Neme Soliva, Alana Imperial e Camile Vieira Cassiano Viana, Lilian Schiavo e Rafael Torres Morales Beatriz Guimarães, Jorge Maha e Maira Rodrigues Beatriz Guimarães, Eloisa Azevedo e Willie Dubsom

