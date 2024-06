Redação GPS Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá celebram álbuns de Legião Urbana em turnê

A turnê ‘As V Estações’, de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, que celebra os álbuns da banda Legião Urbana , passará por Brasília no dia 3 de agosto, com show no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

A turnê , lançada em 2023, revisita os álbuns As Quatro Estações e V. Para o seu encerramento, os músicos anunciaram uma agenda especial em poucas cidades brasileiras entre julho e setembro.

“ Essa ideia de comemorar, celebrar os trinta anos de cada álbum, e juntar de novo uma banda, subir nos palcos e reencontrar o público, foi algo muito emocionante. A gente pôde perceber que tudo o que fez esses anos todos ainda têm uma relevância grande ”, afirma Dado.

Os shows com mais de duas horas de duração recebem uma plateia formada por fãs, que levam seus filhos e netos para reviver os sucessos da banda. “ Ver a resposta das pessoas e sentir essa conexão forte e positiva entre nós é muito bom, muito potente. Tudo isso aconteceu de forma orgânica! Essa energia permeia a minha vida “, vibra Marcelo Bonfá.

Além de Dado (guitarra e vocais) e Bonfá (bateria e vocais), as apresentações contam com André Frateschi (vocal e bateria), Mauro Berman (direção musical, baixo e teclados), Lucas Vasconcellos (guitarra e violão) e Pedro Augusto (teclados).

