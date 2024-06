Rafael Badra Clínica Dirce Nascimento: sorriso em destaque

Dizem que o sorriso é a curva mais bonita do corpo humano e foi com um belo sorriso estampado no rosto que a Dra Dirce Nascimento e toda sua equipe receberam amigos e pacientes para apresentar a ampliação e modernização de seu consultório homônimo. No opening , que aconteceu nesta quarta (19/6), Dra Dirce celebrou as novidades e estava visivelmente feliz por mais esse capítulo em sua vida. “Quando comecei a fazer odontologia, eu sabia aonde queria chegar e esse sonho foi se realizando nos últimos anos até chegar aqui, hoje, nesse momento tão importante e feliz” , celebra a dentista.

A clínica de odontologia Dirce Nascimento , inaugurada há mais de 15 anos no DF, está localizada no Brasília Shopping e é especializada em estética do sorriso. Com a ampliação, a clínica passa a contar com uma equipe de cinco odontólogos, que atuam em diversas especializações: ortodontia, harmonização facial, lentes de contato dental, odontopediatria, dentre outras áreas.

O evento teve catering da Chocolat e sonorização do músico Astrogildo Franco, que encantou os presentes com seu saxofone e sua playlist pensada especialmente para a ocasião. Os arranjos florais foram montados sob a supervisão da própria Dirce, que não mede esforços para encantar seus pacientes.

“A maior qualidade da Dra Dirce como profissional e ser humano é o fato de encantar a todos com o seu dom, sua leveza, seu profissionalismo e seu carisma. Ninguém sai da clínica como entrou, todos são tocados pelo seu jeito e pelos resultados incríveis de seu trabalho. Ela nasceu para isso” , conta Carla Silveira, paciente há mais de dez anos.

Moderna e funcional

A nova clínica foi projetada para que os pacientes se sintam em casa, em um ambiente acolhedor e totalmente funcional. O atendimento é personalizado e prioriza o conforto e a pontualidade.

“Quando pensei em ampliar o consultório, eu queria que ele se parecesse com o ambiente de uma casa e não com aquele padrão de clínicas na área de saúde, que são quase sempre frias e sem personalidade. Meu objetivo era que todos se sentissem no aconchego de um lar” , conta Dra Dirce, feliz em entregar aos seus pacientes um espaço único, diferenciado, arrojado e projetado para respeitar o meio ambiente.

Traumas — Um dos diferenciais do consultório é o trabalho pontual com pacientes com odontofobia, que é um sentimento de bloqueio relacionado a experiências pessoais, provavelmente ocorridos durante a infância, e que fazem com que o paciente tenha medo de ir ao dentista. O resultado desse trabalho pontual tem obtido sucesso e levado diversos adultos à clínica.

Uma de suas pacientes tinha pânico de sentar na cadeira do dentista, resultado de traumas severos da infância, quando precisou passar por um tratamento e foi amarrada por diversas vezes para que não se mexesse e atrapalhasse o trabalho do profissional. Ao tomar conhecimento de que esse problema tinha tratamento, ela chegou ao consultório da Dra Dirce, relatou o ocorrido e com ajuda especializada esse bloqueio foi sendo superado.

Referência dentro e fora do Brasil

Dra. Dirce Nascimento é formada há mais de 25 anos e referência mundial na área de odontologia. Possui vários artigos publicados em revistas nacionais e internacionais; tem mestrado e doutorado pela UnB, onde já atuou também como professora de graduação e pós-graduação. É autora do livro Abordagens Cirúrgicas Periodontais para a Estética do Sorriso . Em outra publicação intitulada Mulher Dentista , Dra Dirce possui um artigo com o título: Reabilitação Oral sem Desgaste .

Palestrante — Além das publicações, Dra Dirce é constantemente convidada para palestrar em congressos nacionais e até internacionais, como o IADR (Associação Internacional de Pesquisa Odontológica), maior congresso mundial em pesquisa. Em 2015, seu trabalho de mestrado foi aprovado para ser apresentado no evento, que aconteceu em Boston, nos Estados Unidos. Em 2019, sua pesquisa no doutorado foi selecionada para o IADR, em Vancouver, no Canadá. O estudo era sobre medicamentos que favorecem a regeneração óssea e estimulam a região o suficiente para colocação de implantes. “O objetivo era o de encontrar novas alternativas mais eficientes, sem efeitos colaterais e com custo menor em relação ao que havia disponível no mercado” , conta Dra Dirce Nascimento.

