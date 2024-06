Redação GPS Cine Brasília reabre com novidades e grandes estreias

O Cine Brasília está de volta com uma programação recheada de novidades de 20 a 26 de junho. A reabertura do local acontece após a cerimônia que marcou o relançamento da gestão compartilhada entre a Organização da Sociedade Civil Box Cultural e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Entre os destaques, estão a estreia de longas-metragens, o retorno das sessões infantis, e a renovação da programação regular. Além disso, as reuniões on-line e mensais do Conselho Consultivo também estão de volta, reforçando o compromisso com a comunidade e a cultura cinematográfica.

Estreias

O público do Cine Brasília poderá conferir a estreia de três longas-metragens: ‘A Filha do Palhaço’, ‘O Estranho’ e ‘Meu Sangue Ferve Por Você’.

Meu Sangue Ferve Por Você

É dirigido por Paulo Machline, é um destaque especial. O filme narra a vida do icônico cantor Sidney Magal, interpretado por Filipe Bragança, e explora o amor à primeira vista com Magali West, vivida por Giovana Cordeiro. A trama, ambientada a partir de 1982, passa pelo romance, as descobertas no cenário musical e os desafios enfrentados por Magal ao longo de sua carreira. Sidney Magal, um dos maiores artistas brasileiros, teve uma trajetória marcada por sua ascensão nos anos 70 e 80, onde brilhou como cantor de músicas românticas, sensuais e ciganas.

A Filha do Palhaço

Dirigido por Pedro Diogenes, apresenta a história de Joana, uma adolescente de 14 anos que se reaproxima de seu pai humorista, Renato, conhecido pelo personagem Silvanelly. O filme mistura drama e humor, prometendo emocionar o público ao retratar os laços afetivos que persistem através dos desafios da vida.

O Estranho

Das diretoras Flora Dias e Juruna Mallon, se passa no aeroporto de Guarulhos e explora a história de Alê, interpretada por Larissa Siqueira. Alê, uma funcionária de pista, vê sua história familiar entrelaçada com a construção do aeroporto, enquanto lida com as memórias e perspectivas de um futuro em um território em constante transformação.

Programação regular e curta-metragem

Além das estreias, o Cine Brasília traz em sua programação regular o clássico ‘ A Hora da Estrela’ , da diretora Suzana Amaral. O filme, baseado no romance de Clarice Lispector, foi restaurado em 4K e promete encantar tanto novos espectadores quanto aqueles que desejam reviver essa obra-prima.

Outro destaque é o curta-metragem ‘ Virtual Genesis’ , de Arthur B. Senra, o primeiro selecionado na Chamada Pública, que traz uma narrativa inovadora e envolvente.

PROGRAMAÇÃO 20 a 26 DE JUNHO

QUINTA-FEIRA, 20/06

10h00 – Masterclass de Distribuição e Mercado com Felipe Lopes (vagas esgotadas)

10h00 – Kung Fu Panda 4

14h00 – A Filha do Palhaço

16h00 – Virtual Genesis + O Estranho

18h15 – Meu Sangue Ferve Por Você

20h15 – A Hora da Estrela

SEXTA-FEIRA, 21/06

10h00 – Kung Fu Panda 4

14h00 – A Filha do Palhaço

16h00 – Virtual Genesis + O Estranho

18h15 – Meu Sangue Ferve Por Você

20h15 – A Hora da Estrela

SÁBADO, 22/06

10h00 – Kung Fu Panda 4

14h00 – A Filha do Palhaço

16h00 – Virtual Genesis + O Estranho

18h15 – Meu Sangue Ferve Por Você

20h15 – A Hora da Estrela

DOMINGO, 23/06

10h00 – Kung Fu Panda 4

14h00 – A Filha do Palhaço

16h00 – Virtual Genesis + O Estranho

18h15 – Meu Sangue Ferve Por Você

20h15 – A Hora da Estrela

SEGUNDA-FEIRA, 24/06

14h00 – A Filha do Palhaço

16h00 – Virtual Genesis + O Estranho

19h00 – Sessão Especial + debate – Toda Noite Estarei Lá

TERÇA-FEIRA, 25/06

10h00 – Reunião do Conselho Consultivo do Cine Brasília (Virtual)

10h00 – Kung Fu Panda 4

14h00 – A Filha do Palhaço

16h00 – Virtual Genesis + O Estranho

18h15 – Meu Sangue Ferve Por Você

20h15 – A Hora da Estrela

