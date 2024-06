Yumi Kuwano Brasília ganha conceito de restaurante japonês conhecido em NY e no Japão

O chef Thor Nunes e o administrador Bruno Portela se juntaram para a criação de um restaurante com conceito ainda pouco conhecido entre os brasilienses. O izakaya é um estilo de bar e restaurante japonês parecido com um pub irlandês, só que com pratos quentes da culinária oriental e um ambiente acolhedor e descolado. Sabe quando você termina um dia cansativo de trabalho e só quer relaxar com uma boa comida em um ambiente aconchegante? Essa é a proposta trazida pelo Izakaya Gaijin, que fica na Asa Norte .

A ideia surgiu durante uma viagem que Thor fez a Nova York com a sua mãe. Por lá — assim como no Japão e países da Europa — o estilo já é bem conhecido e agrada os paladares. “É um lugar que gosto de frequentar e um estilo de comida que eu gosto de consumir há muito tempo”, diz Thor. São Paulo também já oferece opções interessantes para quem busca izakayas.

No cardápio de soft open, já bem completo, é possível encontrar pratos como karaage de frango (sobrecoxa desossada em cubos empanado com féculas de batata, acompanha maionese de sriracha) e tonkatsu (bife de copa lombo empanado na farinha panko, acompanhado de molho tonkatsu e repolho).

Thor, que tem oito anos de experiência em cozinhas de restaurantes renomados em Brasília, destaca que um dos pontos altos do menu são os sanduíches Makkufishu e Katsu sando, além do ramen, servido também em uma versão vegana.

A carta de drinks variada, entre autorais e clássicos, também faz parte da identidade do espaço — que conta com balcão e uma área externa — projetado pela arquiteta Luciana Nunes Heringer e que pode ser resumido como minimalista e acolhedor.

