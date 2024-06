Henrique Neri Brasil tem a 2ª maior taxa de juros reais no mundo

Nesta quarta-feira (19) o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu manter a taxa Selic, juros básicos da economia, em 10,5% ao ano. Essa decisão faz com que o Brasil tenha a segunda maior taxa de juro anual num rank de uma pesquisa do economista Jason Vieira e divulgada na plataforma MoneYou. As informações são da CNN .

Segundo a pesquisa, os juros reais (conta que considera a taxa de juros descontada da inflação e é, efetivamente, o número que afeta a economia) são de 6,79% ao ano, e a Rússia (que ocupa o primeiro lugar do rank ) com juros reais de 8,91%.

Para a taxa brasileira, a metodologia utilizou a projeção da inflação dos próximos 12 meses pelo mercado, de 3,96%. A taxa de juros DI a mercado dos próximos 12 meses também foi considerada, no vencimento mais líquido.

De acordo com o BC, a decisão foi tomada pois o cenário doméstico tem apresentado resiliência nas atividades, elevação das projeções para inflação e expectativas desancoradas. No cenário internacional, no entanto, foi destacado um clima de incerteza.

