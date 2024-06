Pedro Reis Ana Dubeux se emociona ao receber Título de Cidadã Honorária de Brasília

Na noite desta quarta-feira (19), a jornalista Ana Dubeux foi homenageada com o Título de Cidadã Honorária de Brasília em uma sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal . A honraria reconhece cidadãos que, embora não tenham nascido no Distrito Federal, se destacaram e se consolidaram como referências na capital.

Natural de Recife (PE), Ana Dubeux tem uma trajetória de quase 40 anos no Correio Braziliense, onde exerceu funções de repórter, subeditora, editora-executiva, chefe de reportagem e colunista. Sua dedicação e trabalho foram reconhecidos com diversos prêmios, incluindo o Prêmio Esso de Jornalismo, o Prêmio Ayrton Senna e o Troféu Mulher Imprensa, consolidando sua influência no jornalismo brasiliense.

Durante a cerimônia, a deputada Paula Belmonte destacou a determinação e competência de Ana Dubeux. “Há quase 40 anos, (ela) representa todos nós, moradores desta cidade, em seu trabalho incansável para nos oferecer informações de qualidade” , afirmou a parlamentar.

A emoção tomou conta da sessão quando Paula Belmonte apresentou uma das primeiras matérias de Ana, publicada em 1988, abordando o tema das crianças em situação de rua. O documento, emoldurado, foi entregue à jornalista, simbolizando seu compromisso contínuo com questões sociais.

O jornalista Silvestre Gorgulho, mestre de cerimônias da noite, sublinhou a admiração e o respeito que Ana Dubeux conquistou ao longo de sua carreira. “Todos os jornalistas aqui presentes são provas de como a Ana sempre foi muito querida e respeitada” , afirmou.

Um momento especial da noite foi a apresentação musical da banda formada por jornalistas do Correio Braziliense, que trouxe ainda mais brilho à celebração.

Visivelmente emocionada, Ana Dubeux agradeceu o apoio de sua equipe e ressaltou a importância dos laços pessoais e profissionais que a ajudaram a chegar onde está. “Eu jamais estaria aqui se não fossem meus amigos” , declarou. Ao receber o título, acompanhada de sua neta Liz, Ana reafirmou seu amor por Brasília, dizendo que, agora, seu coração é brasiliense, além de pernambucano.

Confira como foi o evento pelas lentes de Vanessa Castro:

Silvestre Gorgulho, Ana Dubeux, Lis Dubeux Costa e Paula Belmonte

