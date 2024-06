Caio Barbieri Temporada do Na Praia começa com Jota Quest na sexta-feira (28)

A contagem regressiva chegou ao fim! Na sexta-feira, dia 28 de junho, terá início a oitava edição do Na Praia Festival, que este ano tem como inspiração a China. O festival terá início com apresentações de peso, como Jota Quest, Marcelo Falcão e Joyce Alane.

A diversidade de gêneros musicais combinada com a participação de artistas de todo o Brasil tem contribuído para o sucesso do evento, que já se tornou referência no calendário de festivais nacionais.

Segundo Pupo Neto, Diretor de Marketing do Grupo R2 , a expectativa para esta edição é ainda maior. “Na Praia está mostrando, a cada ano, mais força e já somos referência no calendário de festivais nacionais. Parte do sucesso é a diversidade de gêneros musicais, combinada com a participação de artistas de todo o Brasil”, disse.

O festival, que acontecerá entre 28 de junho e 14 de setembro, contará com mais de 100 atrações e espera receber mais de 300 mil pessoas ao longo dos três meses de evento. A transformação do complexo do Grupo R2 em um ambiente inspirado na China promete surpreender o público, com elementos da arquitetura ancestral e da tecnologia de ponta do país asiático.

Gerente Geral do Na Praia Parque, Rangel Sales destaca a proposta inovadora deste ano.

“A China nos trouxe o desafio de representar uma arquitetura ancestral e, simultaneamente, avançar para a tecnologia de ponta utilizada em todo o mundo. O projeto deste ano proporcionará ao cliente a sensação de entrar em um templo antigo, mas sendo gradualmente surpreendido com elementos de modernidade”, disse.

Além dos grandes nomes da música brasileira, o festival também valoriza os artistas locais. Pupo ressalta o compromisso em fortalecer a cena artística de Brasília e região. “Buscamos sempre revelar artistas locais. Quase todos os dias do festival teremos artistas locais”, destaca.

Os ingressos estão disponíveis para venda no site e aplicativo R2com.vc, e os clientes Banco do Brasil terão 15% do valor do ingresso em cashback para ser utilizado no complexo praiano.

Serviço

Na Praia Festival 2024 – China

Data: 28 de junho a setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: pelo app/site R2 com.vc ou

