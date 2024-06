Caio Barbieri Sucesso no America’s Got Talent, Samuka visitará crianças da Abrace

Após o sucesso conquistado no Programa Americas’s Got Talent, o brasiliense Samuel Henrique, mais conhecido como Samuka, se reunirá, na quinta-feira (20), com as crianças assistidas pela Associação Brasileira de Assistências às Famílias de Crianças e Adolescentes com Câncer e Hemopatias ( Abrace ). O encontro ocorrerá, às 13h30, com pacientes e as mães das crianças que estão na casa de apoio da entidade.

Samuka enfrentou o câncer com coragem e determinação desde os 10 anos de idade. Diagnosticado com Osteossarcoma, um câncer ósseo, o jovem de 27 anos passou por tratamentos no Hospital de Apoio e no Hospital da Criança de Brasília José Alencar , contando com o apoio fundamental da Abrace.

“No dia do evento eu só pensava em ver o Julius (nome do personagem do ator no seriado ‘Todo mundo odeia o Chris’). Eu queria ver o Julius! Pow… o cara fez ‘As Branquelas’! Na entrevista da seletiva eu disse que gostava muito dele e, para minha surpresa, nos bastidores ele chegou e tocou no meu ombro. O cara veio falar comigo todo feliz dizendo que amava o Brasil. Uma figura… Aí ele vai e compartilha meu vídeo?! Valeu a pena demais!” relembrou Samuka, emocionado sobre seu encontro com o ator Terry Crews.

Após vencer o câncer, Samuka não deixou as sequelas o impedirem de seguir seus sonhos. Tornou-se uma referência no break dance, chegando a ser campeão brasileiro no Parapan juvenil e participante das Olimpíadas do Rio 2016. Sua participação no Programa America’s Got Talent foi uma reviravolta em sua vida, levando-o a se tornar um sucesso no Brasil e no mundo.

Além de se apresentar na França, onde reside atualmente, Samuka também dedica parte de seu tempo para fazer palestras motivacionais e visitar a Abrace, para inspirar crianças e suas famílias que enfrentam a mesma batalha que ele travou no passado.

A Abrace, que recebeu o Prêmio de Melhor ONG do Distrito Federal em 2023, desempenha um papel fundamental no combate ao câncer infantojuvenil, oferecendo assistência em diversas áreas para as famílias das crianças em tratamento. A instituição também colaborou para a construção do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, referência em pediatria no SUS.

Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que o Brasil ainda enfrenta desafios na área, com expectativa de 7.930 novos casos de câncer infantojuvenil a cada ano. A falta de diagnóstico precoce contribui para a menor média de cura em comparação com países de alta renda.

