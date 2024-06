Redação GPS Príncipe William substitui rei Charles III em evento real

Nesta quarta-feira (19), o príncipe William deu as boas-vindas aos participantes da tradicional corrida de cavalos no Royal Ascot, substituindo seu pai, rei Charles III, que esteve ausente. Não foi informado o motivo do não comparecimento do monarca, que ainda está em tratamento contra um câncer.

Charles e a rainha Camilla estiveram presentes na cerimônia realizada na terça-feira (18). No entanto, na tarde desta quarta-feira (19) , foi o príncipe William quem assumiu o papel de anfitrião, acompanhado por Camilla. Ambos percorreram a procissão real em uma carruagem puxada por cavalos, seguidos de perto pelo famoso compositor Andrew Lloyd Webber, que estava em outra carruagem.

O rei Charles III decidiu fazer uma pausa em suas atividades antes de retornar ao Royal Ascot para os últimos três dias da corrida.

O Royal Ascot, fundado em 1711 pela rainha Anne, é um dos eventos mais prestigiados no calendário social britânico. Este evento de corridas de cavalos era particularmente querido pela mãe de Charles, a Rainha Elizabeth II, que frequentemente comparecia e participava das celebrações.

