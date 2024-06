Ailane Silva Participe! Grupo BIG BOX e ULTRABOX recebe agasalhos para doação solidária até 30/6

O frio já chegou, e o Grupo BIG BOX e ULTRABOX continua recebendo doação de agasalhos e cobertas em uma ação de solidariedade pela campanha promovida desde o dia 08 de abril em parceria com a Secretaria da Justiça e Cidadania, do Governo do Distrito Federal (GDF). A iniciativa está beneficiando pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, que não tem como se aquecer e precisam estar preparados para a época do inverno.

Para participar é simples. Basta separar blusas de frios, agasalhos e cobertores e levar a uma das unidades do grupo BIG BOX.

São 43 lojas no Distrito Federal e entorno. Portanto, são 43 pontos de coleta. Você pode arrecadar itens seus e até mesmo entre familiares e amigos.

“O grupo BIG BOX e ULTRABOX está muito feliz em participar dessa campanha e apoiar a ação, que trata-se de um ato de amor e de responsabilidade social”, destaca a gerente de marketing do grupo, Ana Carolina Ornelas, ao lembrar que a coleta pode ser feita até o dia 30 de junho.

Serviço

Campanha Enquanto o Frio Não Vem, que teve início no dia 08 de abril

Data: prorrogada até 30 de junho

O que posso levar? Blusas de frios, agasalhos e cobertores

Onde? 43 pontos de coleta distribuídos entre o BIG BOX e ULTRABOX

