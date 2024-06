ESTADÃO CONTEÚDO Netflix lança coleção especial para o Dia do Cinema Nacional

No Dia do Cinema Nacional , celebrado nesta quarta-feira (19), a Netflix lançou uma coleção especial intitulada ‘Simplesmente Cinema Brasileiro’. A coletânea conta com diversas produções nacionais, desde longas aclamados pela crítica, como ‘C idade de Deus e Aquarius’ , filmes mais populares, como ‘ Mamonas Pra Sempre’ , e até documentários renomados, como ‘ Diálogos com Ruth de Souza’ .

A coleção completa já está disponível para assinantes da plataforma, em qualquer dispositivo.

Confira os filmes disponíveis no Simplesmente Cinema Brasileiro:

Sem Coração (2023, dir. Nara Normande, Tião);

Diálogos com Ruth de Souza (2024, dir. Juliana Vicente);

São Paulo, Sociedade Anônima (1965, dir. Luís Sérgio Person);

Central do Brasi l (1998, dir. Walter Salles);

Rio, 40 Graus (1955, dir. Nelson Pereira dos Santos);

Vidas Secas (1963, dir. Nelson Pereira dos Santos);

Jogo de Cena (2007, dir. Eduardo Coutinho);

Terra Estrangeira (1995, dir. Daniela Thomas, Walter Salles);

Mutum (2007, dir. Sandra Kogut);

Apaixonada (2023, dir. Natalia Warth);

Santo Forte (1999, dir. Eduardo Coutinho);

A Luz do Tom (2013, dir. Nelson Pereira dos Santos);

Uma Noite em 67 (2010, dir. Renato Terra, Ricardo Calil);

A Ostra e o Vento (1997, dir. Walter Lima Jr.);

As Canções (2011, dir. Eduardo Coutinho);

Últimas Conversas (2015, dir. Eduardo Coutinho);

Pacarrete (2020, dir. Allan Deberton);

Aquarius (2016, dir. Kleber Mendonça Filho);

Filhos de João: O Admirável Mundo Novo Baiano (2009, dir. Henrique Dantas);

Mamonas Pra Sempre (2009, dir. Cláudio Kahns);

No Intenso Agora (2017, dir. João Moreira Salles;

A Dama do Lotação (1978, dir. Neville d’Almeida) – disponível em 20 de junho.

A Netflix também anunciou o desenvolvimento de mais um filme nacional, intitulado Vicentina Pede Desculpas. além de outras duas produções brasileiras em andamento, Caramelo, que terá como estrela um cachorro caramelo, ícone da cultura brasileira, e também a adaptação do livro O Diário de Um Mago, do escritor brasileiro Paulo Coelho.

“Aspiramos ser o lar de uma variedade de filmes brasileiros de qualidade para as mais diversas audiências. Nossa oferta deve representar todo o potencial criativo, riqueza e diversidade do cinema nacional e contribuir para a formação de um público apreciador de filmes feitos no Brasil”, declarou Gabriel Gurman, diretor de filmes da Netflix no Brasil, em um comunicado enviado à imprensa.

