Lelli de Órleans e Bragança assina primeira exposição da galeria Mercato

Nascida no Paraná, a princesa Maria Gabriela de Orléans e Bragança, conhecida carinhosamente como Lelli , descendente da família imperial brasileira, foi a protagonista da inauguração do empreendimento de Antonio Aversa e Roberto Corrieri, a galeria Mercato + Antiguidades + Design.

Em coquetel, a artista assinou a primeira exposição do local que ocupa um dos edifícios mais tradicionais da cidade, localizado no Conic. Embaixadores, secretários, artistas, arquitetos e amantes das artes em geral comemoraram a ocupação do espaço icônico.

A mostra é composta por vinte pinturas que exaltam a exuberância da natureza do nosso País e a galeria ganhou projeto arquitetônico do paulista Gabriel Fernandes. A noite contou com quitutes do Federal Buffet, além do menu elaborado pelo banqueteiro Emerson Borges.

Além da realização de mostras com diferentes artistas locais e nacionais, quem passar pela galeria poderá conferir um mix de peças com mobiliários da década de 60 e 70 de designers como Sérgio Rodrigues, Jorge Zalszupin, Tunico Lages, entre outros, pinturas do século XIX, obras de artistas contemporâneos.

Antonio Aversa, que ainda quando criança acompanhava seu pai, o artista plástico Paulino Aversa, enquanto registrava em suas pinturas os monumentos e o modo de vida do brasiliense, afirma: “ter uma galeria localizada em um lugar tão emblemático, como o Conic, é muito especial e uma forma de ajudar a revitalizar prédios históricos localizados no centro da cidade. Um movimento que vem acontecendo em todas as grandes metrópoles e que em Brasília não é diferente”.

Confira os registros do coquetel:

