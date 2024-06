Caio Barbieri Ibaneis e presidente da CLDF comemoram aprovação do PPCub

O governador Ibaneis Rocha (MDB) avaliou, nesta quarta-feira (19), que a aprovação das mudanças no Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília ( PPCub ) seria um “marco” de modernidade para o Distrito Federal. A declaração ocorreu após a Câmara Legislativa aprovar, em dois turnos, o texto que prevê mudanças bruscas no uso territorial de espaços na área tombada da capital federal.

Proposto pelo Governo do Distrito Federal (GDF), o projeto gerou muita discussão e controvérsia entre os parlamentares da base e oposição. A proposta vai para a sanção do Poder Executivo.

“Nosso governo é marcado por grandes feitos, e hoje é mais um dia histórico para o Distrito Federal. Após mais de uma década de debates e discussões, finalmente teremos uma única legislação sobre preservação, uso e ocupação do solo. Com ela, teremos diretrizes para o desenvolvimento sustentável e modernização da nossa área tombada. Essa legislação é um marco de modernidade para o DF. Um projeto maduro e que contou com a participação de todos. Estamos empenhados em desenvolver cada vez mais nossa cidade, visando sempre a melhoria da qualidade de vida da população. Vamos continuar trabalhando juntos para construir um DF cada vez melhor!”, disse o chefe do Executivo local.

Da mesma forma, o presidente da Câmara Legislativa (CLDF), deputado Wellington Luiz (MDB) , comemorou a aprovação das mudanças no PPCub . O texto estava sendo discutido por quase duas décadas no Parlamento local, sem nenhuma decisão até então.

“Eu sei que que era uma matéria polêmica, um tanto complexa, mas graças a Deus, eu acho que terminamos o dia resgatando um momento extremamente importante para o Distrito Federal, que era a aprovação do PPCub. Já se espera quase duas décadas e acho que hoje a Câmara dá uma resposta à sociedade, talvez haja necessidade futura de aprimoramento, mas neste momento eu não tenho dúvida que a medida adequada e acertada era essa, e assim o fizemos. Quem ganha com isso é a população do Distrito Federal, já que a Câmara Legislativa aprova um projeto que atende os anseios da população”, afirmou.

Uma das questões mais polêmicas foi a rejeição de uma emenda que buscava impedir o aumento da altura de 16 prédios localizados nos Setores Hoteleiros Norte e Sul. A emenda, que limitaria a construção de novos pavimentos para edifícios com três andares, foi aprovada na Comissão de Assuntos Fundiários (CAF), mas não incluída na nova legislação.

Outras mudanças propostas incluem a possibilidade de funcionamento de pousadas, hotéis e motéis nas vias W3 Sul e Norte, a criação de um camping no fim da Asa Sul e a autorização para a construção de complexos residenciais no Setor de Clubes Sul, inclusive nas proximidades dos palácios da Alvorada e do Jaburu.

Durante a votação do relatório, a oposição tentou, sem sucesso, manter emendas para limitar mudanças mais drásticas no centro da capital federal. O argumento usado foi para evitar o adensamento habitacional e a piora no trânsito no centro da cidade.

Veja a publicação:

Veja como votou cada deputado:

A favor do PPCub:

Hermeto (MDB)

Pepa (PP)

Daniel Donizet (MDB)

Eduardo Pedrosa (União Brasil)

Doutora Jane (MDB)

Iolando (MDB)

Joaquim Roriz Neto (MDB)

Jorge Vianna (PSD)

João Cardoso (Avante)

Martins Machado (Republicanos)

Pastor Daniel de Castro (PP)

Robério Negreiros (PSD)

Rogério Morro da Cruz (PRD)

Thiago Manzoni (PL)

Wellington Luiz (MDB)

Roosevelt (PL)

Jaqueline Silva (MDB)

Paula Belmonte (Cidadania)

Contra o PPCub:

Gabriel Magno (PT)

Ricardo Vale (PT)

Dayse Amarilio (PSB)

Max Maciel (PSol)

Fábio Felix (PSol)

Chico Vigilante (PT)

