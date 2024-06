FUNN Funn Festival 2024: música, diversão e aventuras inesquecíveis para todas as idades

O Funn Festival 2024 está prestes a oferecer um final de semana memorável com uma programação diversificada e atrações para todos os gostos. Na sexta-feira (21/6), Fundo de Quintal, Paulo Ricardo e Roupa Nova combinando samba, pop rock e clássicos. No sábado (22/6), Caio Luccas, MC Maneirinho e Filipe Ret animarão o público com rap e funk. E no domingo (23/6), o youtuber Enaldinho apresenta o espetáculo “O Mistério do Circo,” com muita aventura e mistério.

Sexta-feira, 21 de Junho

Fundo de Quintal : A noite de sexta começa com Fundo de Quintal, um dos grupos mais icônicos do samba. Com uma carreira que atravessa gerações, o grupo promete envolver o público com seus grandes sucessos e a inconfundível batucada que é referência no gênero.

Paulo Ricardo : Em seguida, Paulo Ricardo, ex-vocalista do RPM, apresenta um repertório repleto de sucessos que atravessaram décadas. Com hits que vão desde os tempos do RPM até sua carreira solo, Paulo Ricardo garantirá uma viagem musical inesquecível para o público.

Roupa Nova : Encerrando a noite, a banda Roupa Nova sobe ao palco trazendo seus clássicos atemporais do pop rock. Conhecidos por suas harmonias vocais e melodias que marcaram gerações, a banda promete uma performance emocionante que vai resgatar memórias e tocar os corações dos presentes.

Sábado, 22 de Junho

Caio Luccas : O sábado será dominado pelo rap e funk, começando com Caio Luccas. Esse jovem talento do rap se destaca por seu estilo único e autêntico, oferecendo uma performance cheia de energia e originalidade.

MC Maneirinho : Logo depois, é a vez de MC Maneirinho subir ao palco com suas batidas contagiantes e letras que fazem sucesso nas pistas de dança. Com músicas que são garantia de animação, ele promete fazer todos dançarem até o final.

Filipe Ret : Fechando a noite Filipe Ret. Um dos nomes mais influentes do rap nacional, Filipe traz letras fortes e ritmos envolventes que refletem a realidade urbana e prometem levantar o público.

Domingo, 23 de Junho

O Mistério do Circo com Enaldinho : No domingo, a diversão continua com a estreia do espetáculo “O Mistério do Circo” protagonizado pelo youtuber Enaldinho. Em uma trama cheia de mistérios e aventuras, Enaldinho e seus amigos enfrentarão situações inesperadas em um circo, prometendo entreter e surpreender o público com uma história envolvente.

Serviço:

Data : 21,22 e 23 de junho de 2024

: 21,22 e 23 de junho de 2024 Local : Funn Festival, Brasília

: Funn Festival, Brasília Ingressos : Disponíveis no site oficial do evento e na bilheteria do festival

Para mais informações, acesse o site oficial do Funn Festival ou entre em contato com a organização.

Os ingressos estão à venda no site oficial do evento e também estão disponíveis para compra na bilheteria do próprio festival, localizada no Estacionamento 09 do Parque da Cidade, em Brasília, e nas lojas do do Café e um Cherô da Asa Sul, CLS 107 Sul, Bloco C – Loja 02, Asa Norte, SCLN 109 Norte, Bloco C – Loja 37 e Noroeste, CLNW EQ 2/3, Bloco K, Edifício Ícone – Loja 04.

O Funn Festival é apresentado pela Caixa Econômica Federal, com patrocínio dos Correios e do Governo Federal. Clientes Cartões Caixa têm até 20% de desconto nos ingressos adquiridos no site .

SERVIÇO:

Estacionamento 9, Praça das Fontes, Parque da Cidade-Brasília/DF

Funcionamento:

Sexta-feira a partir das 18h

Sábado e domingo a partir das 9h

