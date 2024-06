Redação GPS Festival CoMa anuncia line-up completo para festival em agosto

O Festival CoMa, nascido em Brasília e atualmente em sua sétima edição, revelou o line-up completo para os dois finais de semana do evento. Reunindo muita arte e shows, o evento retorna em 2024 com uma programação diversificada entre os dias 3 e 11 de agosto. Entre as atrações confirmadas estão grandes nomes da música brasileira, como Alceu Valença, Criolo e Jaloo.

O line-up conta com mais de 20 artistas, garantindo uma rica variedade de estilos e gêneros musicais. A edição de 2024 será realizada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, um espaço que promete acolher as diversas atividades e shows programados. Os dois primeiros dias do festival serão gratuitos.

A pré-venda dos ingressos começa no dia 1º de julho, oferecendo preços acessíveis, com valores de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira).

Confira o line-up completo:

Serviço

Local : CCBB Brasília

Data : 03 a 11 de agosto

Site : https://www.festivalcoma.com.br/

Instagram : @festivalcoma

