Emanuelly Fernandes Dia do Cinema Nacional: confira os filmes que estreiam ainda em 2024

Nesta quarta-feira (19), é comemorado o Dia do Cinema Nacional. A data celebra a primeira filmagem em terras brasileiras, realizada em 1898 por Afonso Segreto, que capturou cenas da Baía de Guanabara no Rio de Janeiro. Este marco representa o nascimento do cinema no Brasil.

Além de relembrar esta data histórica, o cinema brasileiro presenteia o público com grandes lançamentos ainda este ano. Confira alguns dos filmes nacionais mais aguardados para o segundo semestre.

Ainda Estou Aqui

Dirigido por Walter Salles e estrelado por um elenco de peso, incluindo Fernanda Montenegro, Selton Mello e Fernanda Torres, ‘Ainda Estou Aqui’ narra a história de Eunice Paiva.

O filme é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e retrata a luta de Eunice para descobrir o paradeiro de seu marido, Rubens Paiva, desaparecido durante a ditadura militar.

Este é um dos filmes mais esperados do ano. Os direitos da obra foram adquiridos pela distribuidora Sony Classics, e será distribuído nos Estados Unidos e em outros territórios do Hemisfério Norte, no entanto, ainda não há previsão de estreia nos cinemas brasileiros.

A obra ‘Ainda Estou Aqui’ marca o reencontro de Fernanda Montenegro e o diretor, Walter Salles, depois do premiado ‘Central do Brasil’, que rendeu pra atriz uma indicação ao Oscar.

O Auto da Compadecida 2

A tão aguardada sequência da comédia brasileira finalmente chegará aos cinemas em 25 de dezembro. Baseada na obra de Ariano Suassuna, ‘O Auto da Compadecida 2’ traz de volta a dupla inesquecível Chicó (Selton Mello) e João Grilo (Matheus Nachtergaele), além de Virginia Cavendish e Enrique Diaz.

A nova trama, situada novamente em Taperoá, Paraíba, contará também com a participação de Taís Araújo, Eduardo Sterblitch, Humberto Martins, Fabíula Nascimento, Luis Miranda, Juliano Cazarré e Luellem de Castro. Guel Arraes, que dirigiu o primeiro filme, divide a direção com Flávia Lacerda.

Precisamos Falar Sobre Nossos Filhos

Com estreia prevista para este ano, ‘Precisamos Falar Sobre Nossos Filhos’ é inspirado no best-seller ‘O Jantar’ de Herman Koch. A trama gira em torno de dois casais cujas vidas são devastadas quando seus filhos cometem um assassinato.

O elenco conta com Marjorie Estiano, Alexandre Nero, Emílio de Mello e Hermila Guedes, sob a direção de Andrucha Waddington e produção da Conspiração e Globo Filmes.

O Barulho da Noite

Escrito e dirigido por Eva Pereira, este filme é o primeiro do Tocantins a participar do Festival de Cinema de Gramado. A obra se passa no sertão do Tocantins e foca na relação entre as irmãs Maria Luiza e Ritinha e seu pai, interpretado por Marcos Palmeira. Emanuelle Araújo interpreta a mãe, Sônia, que lida com traumas de uma infância difícil.

Com previsão de estreia para este ano, a produção é da Lira Filmes, em coprodução com a Bananeira Filmes e Canal Brasil.

Motel Destino

Aplaudido por 12 minutos na edição do Festival de Cannes, deste ano, o novo filme de Karim Aïnouz, ‘Motel Destino’, ainda não tem data de lançamento.

O longa, que concorreu à Palma de Ouro, conta a história de uma mulher em um relacionamento abusivo com um ex-policial. O elenco inclui Fábio Assunção, Nataly Rocha e Iago Xavier.

No streaming

Para celebrar o Dia do Cinema Nacional, a Netflix lançou a coleção especial ‘Simplesmente Cinema Brasileiro’. A seleção inclui desde produções contemporâneas até documentários, destacando títulos famosos como “Central do Brasil”, “Terra Estrangeira”, “Rio, 40 Graus”, “Jogo de Cena” e “São Paulo, Sociedade Anônima”.

Confira alguns filmes da lista:

“Sem Coração” (2023, dir. Nara Normande , Tião ) “Diálogos com Ruth de Souza” (2024, dir. Juliana Vicente ) “Apaixonada” (2023, dir. Natalia Warth ) “Central do Brasil” (1998, dir. Walter Salles ) “São Paulo, Sociedade Anônima” (1965, dir. Luís Sérgio Person ) “Rio, 40 Graus” (1955, dir. Nelson Pereira dos Santos ) “Vidas Secas” (1963, dir. Nelson Pereira dos Santos ) “Jogo de Cena” (2007, dir. Eduardo Coutinho ) “Terra Estrangeira” (1995, dir. Daniela Thomas , Walter Salles ) “Mutum” (2007, dir. Sandra Kogut ) “Santo Forte” (1999, dir. Eduardo Coutinho ) “A Luz do Tom” (2013, dir. Nelson Pereira dos Santos ) “Uma Noite em 67” (2010, dir. Renato Terra , Ricardo Calil ) “A Ostra e o Vento” (1997, dir. Walter Lima Jr. ) “As Canções” (2011, dir. Eduardo Coutinho ) “Últimas Conversas” (2015, dir. Eduardo Coutinho ) “Pacarrete” (2020, dir. Allan Deberton ) “Filhos de João: O Admirável Mundo Novo Baiano” (2009, dir. Henrique Dantas ) “Mamonas Pra Sempre” (2009, dir. Cláudio Kahns ) “No Intenso Agora” (2017, dir. João Moreira Salles ) “Aquarius” (2016, dir. Kleber Mendonça Filho ) “A Dama do Lotação” (1978, dir. Neville d’Almeida ) – disponível em 20 de junho

The post Dia do Cinema Nacional: confira os filmes que estreiam ainda em 2024 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .