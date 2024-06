ESTADÃO CONTEÚDO Confira dicas de como evitar micose de unha durante o inverno

Com a chegada do inverno , muitas pessoas acabam negligenciando os cuidados com as unhas , o que pode aumentar a incidência de micose. A Sociedade Brasileira de Dermatologia* (SBD) explica que “micoses são infecções causadas por fungos que atingem a pele, as unhas e outras regiões. Elas são particularmente frequentes nos trópicos, onde as condições de calor e umidade favorecem o desenvolvimento dos fungos”. No entanto, durante as estações mais frias, como o inverno, também é necessário ter alguns cuidados especiais.

A médica dermatologista Daniela Ribeiro ressalta: “mesmo no inverno, é crucial manter uma rotina de cuidados com as unhas. A umidade resultante do uso de calçados fechados por longos períodos pode criar um ambiente propício para o desenvolvimento de fungos. Desta forma, manter as unhas limpas e secas é fundamental para evitar micoses”.

Para evitar esse problema comum durante os meses mais frios, siga as dicas abaixo:

1 – Mantenha os pés secos e arejados

No inverno, é comum o uso de botas fechadas e meias grossas, que podem criar um ambiente quente e úmido, propício para o desenvolvimento de fungos.

“Prefira meias de algodão, que absorvem melhor o suor, e evite usar o mesmo par de sapatos ou botas todos os dias. Sempre que possível, deixe os pés ‘respirarem’ em casa”, explica o dra. Daniela Ribeiro.

2 – Use calçados adequados

A dermatologista enfatiza: “evite sapatos apertados ou desconfortáveis, pois podem causar microtraumas nas unhas, facilitando a entrada de fungos. No dia a dia ou dentro de casa, opte por calçados que permitam a ventilação dos pés”.

3 – Higiene em dia com as unhas e calçados

A higienização constante é um passo fundamental para prevenir a proliferação de fungos e manter a saúde das unhas e dos pés em dia.

“Além de manter as unhas sempre cortadas, lave e seque bem os pés, especialmente entre os dedos, para evitar a proliferação de fungos. Use toalhas limpas e evite compartilhá-las com outras pessoas. Além disso, sempre mantenha a higienização dos sapatos e meias”, aconselha a dermatologista Ribeiro.

4 – Cuidados ao frequentar salões de beleza e compartilhar itens pessoais

Para as mulheres e homens que costumam fazer as unhas em salões de beleza, a dra. aconselha: “certifique-se de que os salões que você frequenta esterilizam corretamente os utensílios usados nas unhas. Se preferir, leve seus próprios materiais para evitar qualquer risco de contaminação”.

5 – Atenção aos sinais

Caso perceba alterações na cor, espessura ou formato das unhas, procure um dermatologista. O diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento eficaz.

Produtos antifúngicos para tratamento

Caso, mesmo seguindo esses passos, a micose aparecer, existem no mercado produtos que podem ser aplicados diretamente nas unhas, combatendo os fungos. Esses medicamentos dermatológicos ajudam a manter as unhas saudáveis e livres de micose, proporcionando uma proteção eficaz contra infecções fúngicas.

