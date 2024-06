Yumi Kuwano Companhia aérea exclusiva para cães tem passagens a partir de R$ 35 mil

Se para nós encarar os protocolos de uma viagem de avião pode não ser uma tarefa fácil — espera no aeroporto , atrasos e falta de conforto —, viajar com um pet costuma ser ainda menos tranquilo. Além de ser cansativo para os animais, alguns podem ficar bem estressados e precisar de sedativos a depender do tempo do voo.

Pensando nisso, a companhia aérea Bark Air percebeu a necessidade de criar uma solução para que os cachorros e seus tutores possam enfrentar longas distâncias com conforto. Nela, os cães são o centro da experiência e o bem-estar deles é priorizado.

Atualmente, as aeronaves utilizadas são o Gulfstream G5 e transportam no máximo 15 animais. Os voos oferecem áreas de relaxamento, alimentação e cabanas com cancelamento de ruído, entre outras. Itens como feromônios estão disponíveis, além de refrescantes toalhas com aroma de lavanda. Durante o voo, os cães recebem uma seleção de bebidas, incluindo água e caldo de ossos, adaptadas às suas preferências e necessidades.

Quanto custa?

Em operação desde 23 de maio, a companhia, inicialmente, conta com duas rotas: Nova York-Los Angeles e Nova York-Londres, mas tem planos de expandir as rotas e a infraestrutura, aumentar o pessoal e introduzir serviços exclusivos para os cãezinhos.

As rotas de voo são definidas com base na demanda de pessoas que viajam com seus animais de estimação para diversas partes do mundo e relatos das principais preocupações dos tutores.

Neste momento, as passagens custam estão em torno 6 mil euros, para o cão como para o acompanhante. No entanto, a expectativa é que estes preços sejam reduzidos em breve.

