Com motéis na W3 e mais andares em hotéis do Plano, CLDF aprova o PPCub

Na noite desta quarta-feira (19), a Câmara Legislativa do Distrito Federal ( CLDF ) votou, com 18 votos favoráveis e seis contrários, a favor do projeto que trata das alterações no Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília ( PPCub ).

Proposto pelo Governo do Distrito Federal (GDF), o projeto gerou muita discussão e controvérsia entre os parlamentares da base e oposição.

Uma das questões mais polêmicas foi a rejeição de uma emenda que buscava impedir o aumento da altura de 16 prédios nos Setores Hoteleiros Norte e Sul. A emenda, que limitaria a construção de novos andares para edifícios com três andares, foi aprovada na Comissão de Assuntos Fundiários (CAF), mas não foi incluída na nova legislação.

Outras mudanças propostas incluem a possibilidade de funcionamento de pousadas, hotéis e motéis nas vias W3 Sul e Norte, a criação de um camping no fim da Asa Sul e a autorização para a construção de complexos residenciais no Setor de Clubes Sul, inclusive nas proximidades dos palácios da Alvorada e do Jaburu.

Durante a votação do relatório, a oposição tentou, sem sucesso, manter emendas para limitar mudanças mais drásticas no centro da capital federal. O argumento usado foi para evitar o adensamento habitacional e a piora no trânsito no centro da cidade.

