Caio Barbieri CLDF concede título de Cidadã Honorária para a jornalista Ana Dubeux

A jornalista Ana Dubeux , diretora de Redação do Correio Braziliense, foi homenageada, nesta quarta-feira (19), às 20h, no plenário da Câmara Legislativa ( CLDF ), com o título de Cidadã Honorária de Brasília. A iniciativa partiu da deputada Paula Belmonte (Cidadania) , que ressaltou a importância da jornalista para o cenário jornalístico que cobre as diversas situações da capital federal.

Segundo Belmonte, Ana Dubeux é reconhecida por coordenar as reportagens que exploram a cena local de Brasília e trazem à tona os bastidores políticos com seriedade e perspicácia.

“Ela imprimiu sua marca no jornalismo da capital, sempre pautando seu trabalho na ética e no bom jornalismo”, destacou a parlamentar.

Além disso, a deputada ressaltou a atuação de Dubeux como gestora e sua firmeza ao comandar a redação de um jornal, uma função comumente exercida por homens.

Para Belmonte, o reconhecimento é uma forma de destacar a contribuição exemplar da jornalista para o jornalismo e para a promoção da informação e da cidadania.

“Ana Dubeux é um ícone de Brasília”, reforçou.

Com uma trajetória de sucesso no Correio Braziliense, onde atuou como repórter, subeditora, editora-executiva, chefe de reportagem e colunista, Ana Dubeux acumulou diversos prêmios ao longo de sua carreira. Entre os reconhecimentos, destacam-se o Prêmio Ayrton Senna, o Prêmio Esso de Jornalismo e o Troféu Mulher Imprensa.

A jornalista também foi a primeira mulher a integrar o Condomínio dos Diários Associados, em 2010.

The post CLDF concede título de Cidadã Honorária para a jornalista Ana Dubeux first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .