Caio Barbieri CLDF: comissão aprova emenda que proíbe aumentar altura de hotéis de Brasília

A Comissão de Assuntos Fundiários (CAF) da Câmara Legislativa ( CLDF ) aprovou, por ampla maioria, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília ( PPCub ). A medida, proposta pelo Governo do Distrito Federal (GDF), traz uma série de intervenções na área tombada da capital federal do Brasil. Apenas o deputado Gabriel Magno (PT) votou de forma contrária.

Uma das emendas aprovadas pela CAF impede o aumento da altura de 16 prédios nos Setores Hoteleiros Norte e Sul, limitando a construção de novos andares para aqueles que têm três andares. O deputado distrital Thiago Manzoni (PL) foi responsável pela apresentação da emenda que restringe a altura desses edifícios.

Já o relator do projeto, deputado Hermeto (MDB), reconheceu que o PPCub pode não agradar a todos, mas defendeu a necessária discussão do projeto.

“É claro que a gente não vai ter um PPCub que vai agradar a todo mundo. Não tem jeito. Nenhum projeto agrada a todo mundo, nenhum. Então a gente aceita as críticas”.

O PPCub seguirá em tramitação na CLDF em regime de urgência, devendo ser analisado por mais quatro comissões em plenário. A sessão para essa análise está marcada para a tarde desta quarta-feira (19).

The post CLDF: comissão aprova emenda que proíbe aumentar altura de hotéis de Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .