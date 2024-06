Rafael Badra Celebre o 85º aniversário do Batman no Taguatinga Shopping

A Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e o TGS têm o prazer de anunciar o lançamento do Evento de 85º Aniversário do Batman, celebrando um dos Super-Heróis mais icônicos e amados da DC na cultura pop. Até o dia 28 de julho, os visitantes poderão desfrutar de uma experiência interativa em homenagem aos 85 anos do Cavaleiro das Trevas.

Celebre o Batman!

Localizado no coração de Brasília, o evento de 85º aniversário do Batman no Taguatinga Shopping transporta os fãs para o mundo do herói, oferecendo aventuras para toda a família. Cada atração foi meticulosamente projetada para capturar a essência do personagem, proporcionando uma experiência imersiva e inesquecível para os visitantes.

Destaques do parque:

● Escalada do Batman: um desafio emocionante onde os visitantes podem escalar as alturas de Gotham City para alcançar o icônico Bat-Sinal.

● Escape Room do Batman : uma experiência de realidade virtual que mergulha os visitantes nos enigmas do Charada, exigindo lógica e coragem.

● Escorrega Batcaverna: uma aventura que permite aos buscadores de emoção deslizarem diretamente da Batcaverna.

● Escorregador Maluco: inspirado nos super-vilões Arlequina e Coringa, esta atração promete muita diversão e adrenalina.

● Área Baby Mini-Heróis : um espaço seguro e encantador dedicado aos visitantes mais jovens, com atividades apropriadas para crianças de até 3 anos.

Uma experiência inédita no Brasil

“Estamos extremamente entusiasmados em trazer o evento do 85º aniversário do Batman para o TGS,” afirma Mayce Tranquillini, gerente de marketing do shopping. “Este parque é uma celebração monumental do legado do personagem e estamos confiantes de que será uma experiência imperdível para nossos visitantes.”

“Estamos orgulhosos de celebrar os 85 anos do Batman no Taguatinga Shopping,” completa Marcos Mello, Diretor Geral da WBDGTE no Brasil. “O Batman é um ícone atemporal e estamos entusiasmados em proporcionar aos fãs uma experiência interativa e memorável no ambiente acolhedor e vibrante do Taguatinga Shopping.”

SERVIÇO : Parque Batman 85 anos

Quando : até 28 de julho de 2024.

Onde: Praça Central, Piso 1 – Taguatinga Shopping.

Horário : segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Valor: R$ 35 para 20 minutos de brincadeiras, com cobrança de R$ 1 por cada minuto excedido.

Acesso livre para todos os públicos.

Acesse https://www.taguatingashopping.com.br/ ou @taguashopping para mais informações.

