Pedro Reis Brasília recebe enólogo Osvaldo Amado com exclusiva coleção Raríssimo

Na última semana, Brasília foi palco de um evento enogastronômico de grande prestígio, marcando a expansão da operação da Casa dos Amados na capital brasileira. O renomado enólogo Osvaldo Amado trouxe sua coleção Raríssimo para um exclusivo jantar de degustação.

O evento apresentou seis rótulos da coleção Raríssimo: Clarete DOC Dão 2016, Branco DOC Bairrada 2017, Branco DOC Dão NV, Tinto DOC Dão 2009, Tinto DOC Bairrada 2009 e o Espumante DOC Bairrada 2007. Cada vinho, cuidadosamente selecionado, destacou-se por suas características únicas e produção limitada, refletindo a dedicação e expertise de Amado nas regiões vitivinícolas do Dão e Bairrada.

“A Casa dos Amados é verdadeiramente única e singular. Nosso objetivo é criar rótulos maturados, complexos e de caráter terciário” , afirma Osvaldo Amado.

O enólogo explica que os vinhos brancos, por exemplo, têm cerca de quatro anos de maturação em garrafa, enquanto os espumantes passam por mais de dez anos de estagem em garrafa. Já os tintos são envelhecidos entre oito e dez anos. “É um processo que requer paciência e um profundo respeito pelo tempo” , conta.

A degustação foi harmonizada com um menu de cinco etapas, destacando iguarias portuguesas cuidadosamente selecionadas para complementar os vinhos. Os convidados foram agraciados com presunto cru com melão orange, bacalhoada portuguesa em lascas com arroz de brócolis, arroz de pato à portuguesa, carré de cordeiro com farofa de pistache e, para finalizar, uma seleção de doces portugueses.

Emerson Dias, representante dos vinhos Raríssimo em Brasília, também comentou sobre a singularidade dos produtos. “O cuidado que Osvaldo tem com a produção é extraordinário. Imagine deixar um vinho branco descansar por sete anos antes de colocá-lo no mercado; é preciso muita paciência e dedicação” , explica.

O evento foi um sucesso, atraindo connoisseurs e convidados especiais que puderam apreciar a paciência e o cuidado investidos na vinificação dos vinhos Raríssimo. A Mosto Flor, importadora exclusiva dos vinhos no Brasil, reforçou seu compromisso de difundir vinhos autorais e de qualidade superior, organizando eventos educativos e wine dinners que celebram a excelência vitivinícola.

“Os vinhos que degustamos são espetaculares: potentes e ricos em minerais. Quando você bebe, o sabor permanece tanto na boca quanto no nariz, proporcionando uma experiência surpreendente e única” , disse Emerson Dias.

Além da degustação, foi realizado o pré-lançamento do Espumante DOC Bairrada 2007, que já está disponível no Rio de Janeiro e tem planos de expansão para Brasília. A Casa dos Amados promete conquistar o paladar dos brasileiros, trazendo rótulos icônicos e experiências enogastronômicas inesquecíveis.

Osvaldo Amado, com sua vasta experiência e reconhecimento internacional, continua a impressionar e cativar o público com sua dedicação aos vinhos de alta qualidade. O evento em Brasília foi mais um marco na trajetória da Casa dos Amados, consolidando-se como referência no mercado de vinhos premium.

The post Brasília recebe enólogo Osvaldo Amado com exclusiva coleção Raríssimo first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .