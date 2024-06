Redação GPS Bisneto de Oscar Niemeyer classifica aprovação do PPCub pela CAF como um “urbanicídio”

O arquiteto Paulo Niemeyer, bisneto de Oscar Niemeyer , classificou como uma imensa ameaça ao tombamento de Brasília a aprovação do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCub) pela Comissão de Assuntos Fundiários da Câmara Legislativa. “Acho a questão do PPCub tão grave que deveria ser proposto um plebiscito. Defendo, também, uma manifestação do Ministério Público do DF, pela promotoria do Meio Ambiente, pois vai acabar uma das escalas mais importantes do projeto de Lucio Costa” , disse.

Para Paulo Niemeyer, Brasília é uma cidade-jardim única no mundo e, por isso, tombada como Patrimonio Cultural da Humanidade, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). “ Quem votar pela aprovação definitiva deste absurdo estará cometendo um verdadeiro ‘urbanicídio’ . Brasília foi construída com o trabalho, o suor e a vida de muitos brasileiros, a partir do conhecimento de dois gênios do urbanismo e da arquitetura brasileira, Lucio Costa e Oscar Niemeyer. O presidente Juscelino Kubitschek assumiu a responsabilidade de a construir, cumprindo uma missão histórica de integração nacional” , definiu.

“Por tudo isto e em respeito a todos que aqui vivem e a construíram, devemos lutar pela sua preservação. Entendo que o MP, como defensor da lei, deve agir e apresentar a denúncia para a Justiça apreciar. O plebiscito é importante para que a Câmara tenha tempo de melhor discutir o PPCub ouvindo a sociedade e o Iphan local e nacional” , completou.

The post Bisneto de Oscar Niemeyer classifica aprovação do PPCub pela CAF como um “urbanicídio” first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .