Caio Barbieri Após polêmicas, comissão do Senado vai discutir texto do PPCub

A Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal realizará uma audiência pública, na próxima quarta-feira (26), para discutir as mudanças propostas pelo Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília ( PPCub ). O texto vem gerando polêmica e preocupações em relação à preservação das características arquitetônicas e paisagísticas da capital federal.

“O conjunto urbanístico de Brasília é patrimônio da humanidade, além de ser tombado em nível federal e distrital. Sendo assim, há uma série de regras para ocupação de Brasília. A capital federal do Brasil foi planejada para ter grandes áreas verdes e prédios baixos e, aparentemente, o PPCUB ameaça roubar essa característica da cidade”, destacou a senadora Leila Barros (PDT-DF), autora do requerimento.

A capital federal é reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade desde 1987, e possui uma organização urbana específica, planejada por Lúcio Costa, que enfatiza a necessidade de grandes áreas verdes e construções baixas.

Entre as propostas mais controversas do PPCub estão a instalação de um camping na área verde do fim da Asa Sul, próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília, e a permissão para a construção de hotéis com mais de 12 andares na região central da cidade.

As mudanças poderiam alterar significativamente a paisagem urbana da capital, trazendo impactos à sua identidade e qualidade de vida.

“Brasília não está à venda! Se áreas tombadas forem afetadas pelo PPCub, iremos acionar os órgãos de fiscalização e controle para questionar esse retrocesso que ameaça a qualidade de vida dos brasilienses”, disse a senadora.

The post Após polêmicas, comissão do Senado vai discutir texto do PPCub first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .