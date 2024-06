Caio Barbieri Rosangela Moro alerta para retrocesso ao dificultar delação premiada

A deputada Rosangela Moro (União-SP) alertou no plenário, nesta terça-feira (18), sobre os riscos decorrentes da possível aprovação de uma proposta que dificultaria a delação premiada.

Segundo a parlamentar, a delação premiada seria uma ferramenta “essencial” no combate à corrupção e ao crime organizado.

“A delação premiada tem se mostrado eficaz na desarticulação de redes criminosas complexas, tanto no Brasil quanto no exterior. Em muitos casos, sem a delação, seria praticamente impossível alcançar os líderes do crime organizado. Caso essa proposta seja aprovada, estaremos facilitando a vida dos criminosos neste país”, destacou.

Rosangela Moro também rebateu a ideia de que pessoas presas não deveriam ter o direito de fazer acordos de colaboração premiada, classificando tal argumento como absurdo.

Como exemplo, ela mencionou o caso do italiano Tommaso Buscetta, cuja delação foi fundamental para a condenação de mais de 300 mafiosos a prisões perpétuas na Itália.

“Até então, a máfia era vista como invencível na Itália, com seus líderes intocáveis. Porém, graças à colaboração premiada de Buscetta, que estava preso quando decidiu colaborar com a justiça, foi possível mudar essa realidade. Todos, independente de sua situação, devem ter a chance de colaborar com informações que podem desmantelar esquemas criminosos. Impedir que presos façam acordos de delação é, na prática, fechar uma porta crucial para a obtenção de dados essenciais”, ressaltou.

