Porta-voz da PMDF, major Michello Bueno salva idosa de incêndio na Asa Norte

No meio jornalístico de Brasília, todo mundo conhece o major Michello Bueno, da Polícia Militar do Distrito Federal . Simpático e afável, faz a ponte entre repórteres que cobrem o cotidiano da cidade e policiais que estão nas ocorrências. Mas, nesta terça-feira (18), ele passou a ser manchete. O major resgatou uma senhora de 91 anos de um incêndio, em um apartamento na 708/709 Norte.

Michello, que estava de folga em casa, foi alertado que um edifício próximo de sua residência estava em chamas. Dirigiu-se até o local, para prestar socorro, e encontrou pessoas em pânico e sem saber como agir. Graças a seu treinamento, foi ao segundo andar, tomado por densa fumaça e às escuras. Ali, ouviu o pedido de socorro da idosa. Com rapidez, carregou-a para fora do prédio, em segurança.

Já longe do perigo, a idosa contou que seu gato de estimação estava no apartamento. O major da PMDF retornou ao edifício, mas não conseguiu localizar o pet. Enquanto aguardavam a chegada dos bombeiros, o major Michello e outras pessoas tentaram controlar as chamas, mesmo sem os equipamentos adequados . Com a chegada dos bombeiros, o incêndio foi controlado e o gato foi resgatado com vida.

