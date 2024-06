Redação GPS Popularidade de Lula apresenta leve melhora, aponta Datafolha

Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira (18/6) revelou uma leve melhora na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o levantamento, a aprovação do líder petista se manteve estável, passando de 35% para 36% – dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Por outro lado, a reprovação apresentou uma queda, passando de 33% para 31%, enquanto a avaliação regular saiu de 30% para 31%.

A pesquisa também trouxe a inversão da curva na popularidade do petista, que vinha decrescendo desde dezembro do ano passado. Foram entrevistados 2.008 eleitores em 113 municípios brasileiros, no período de 4 a 13 de junho.

O índice de aprovação considera as pessoas que classificam o governo Lula como bom ou ótimo, enquanto a desaprovação engloba aqueles que o consideram ruim ou péssimo.

Na área econômica, a pesquisa apontou que 40% dos participantes acreditam que o cenário vai melhorar, 28% que vai piorar e 27% que vai permanecer igual. Os valores se mantiveram estáveis em relação à pesquisa anterior, oscilando dentro da margem de erro.

Outro ponto analisado foi o impacto das medidas de ajuda ao Rio Grande do Sul na aprovação de Lula na Região Sul, que se manteve na média. A região, inclusive, está entre os grupos mais pessimistas em relação à economia, com 36% dos entrevistados esperando uma piora.

Dentre os grupos avaliados, os mais pobres (42%), pessoas com idade entre 45 e 59 anos (44%), os mais velhos (47%), nordestinos (48%) e os menos instruídos (53%) são os que mais aprovam o presidente.

Por outro lado, homens (35%), pessoas com idade entre 25 e 34 anos (38%), com ensino superior (38%), evangélicos (44%) e os mais ricos (45%) são os que mais reprovam o líder petista.

The post Popularidade de Lula apresenta leve melhora, aponta Datafolha first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .