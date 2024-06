Redação GPS Os artistas Toys e Omik ocupam a galeria do Hidden

A galeria do Hidden se prepara para receber a dupla mais conhecida do grafite brasiliense, Toys e Omik . Daniel Toys e Mikael Omik trarão seus traços multicoloridos e uma coletânea de trabalhos que prometem encher o espaço de boas vibrações. A exposição começa no dia 20 de junho e segue até 21 de julho.

A parceria entre Toys e Omik, com a galeria do Hidden é antiga. Desde a primeira ocupação na passarela subterrânea do Pier 21, em 2017. Os artistas participaram de quatro edições, incluindo a atual de 2024 na Casa Manchete. A escolha de uma miscelânea de trabalhos foi feita visando uma mostra plural e diversificada.

“Estou trazendo diversas obras, entre originais e prints com baixa tiragem, onde se destacam o formato geométrico ganhando composições fragmentadas, repletas de estampas, uma linha de trabalho que acabou sendo bastante popularizada pela junção de nossas assinaturas. Mas vale deixar bem claro que as obras desta exposição foram pintadas separadamente, sendo cada tela de um único artista, sua visão de mundo e momento de cada um de nós”, explica Omik.

Para os entusiastas do grafite, há uma novidade: além de admirar as obras, será possível adquiri-las diretamente dos artistas. Animados com a nova exposição, Toys e Omik comemoram mais uma participação em uma edição da ocupação urbana.

“É uma parcela aleatória do meu trabalho, mas tem muita coisa que eu ando pesquisando ultimamente, onde trago uma questão motivacional, de sonhos, mensagens das ruas e as brincadeiras com lixos que vou encontrando por aí. O Toyzinho está saindo um pouco de cena para dar espaço a novos símbolos e temas recorrentes como a escada, a casinha, a porta, entre outros”, conta Daniel Toys.

