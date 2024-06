Tiago Fernandes Morre o médico José Leal, fundador do Hospital Santa Lúcia

O médico José do Patrocínio Leal, fundador do Hospital Santa Lúcia , faleceu nesta terça-feira (18) pela manhã. A assessoria de comunicação da instituição anunciou o falecimento do empresário. Ainda não há informações sobre a causa da morte e nem sobre o velório.

Confira abaixo o comunicado do Grupo Santa:

“Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do Doutor José Leal, um empresário de relevância ímpar na área da saúde hospitalar brasileira. Fundador do Grupo Santa, ele deixa um legado de dedicação e inovação no setor. Sua ausência será profundamente sentida por todos que tiveram a honra de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado”.

A equipe do GPS Brasília lamenta profundamente e se solidariza com os familiares de José Leal.

