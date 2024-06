Henrique Neri Moro aponta Caiado como principal nome na disputa presidencial de 2026

O senador Sergio Moro (União-PR), em entrevista ao programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan News, nesta segunda-feira (17), negou que pretende se candidatar à Presidência da República em 2026, porém disse que apoiará “alguém que possa derrubar o PT”. As informações são do Poder360 .

O senador citou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), como um dos principais nomes para o cargo. “Falamos brincando no partido que 86% dos goianos –que é a taxa de aprovação do Caiado– não podem estar errados. Ele tem se destacado em segurança pública e educação no Estado. Mas o mais importante é derrotar o PT e o Lula , porque o país não aguenta mais”, afirmou.

Embora o governador goiano seja um dos favoritos à pré-candidatura de 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi tratado por Lula, nesta terça-feira (18), como potencial adversário na próxima disputa.

Lula tem agitado a conversa chamando a oposição de “trogloditas”: “Se for necessário ser candidato para evitar que trogloditas que governaram esse governo voltem, eu serei candidato”, disse o presidente em entrevista à rádio CBN.

Moro afirmou que seu interesse é manter o PT longe do Paraná, e pode se candidatar ao executivo do estado para alcançar seu objetivo: “Tenho a intenção de impedir que o PT assuma o Paraná, e eu sou um dos nomes que têm condições para isso”, declarou.

