Yumi Kuwano Lançamentos da semana: confira as novidades dos streamings

Toda semana os streamings liberam novidades. Temporadas de séries que já são um sucesso e lançamentos inéditos, filmes de ficção, documentários e animações são as estreias da vez. Para te deixar por dentro de todos os lançamentos, o GPS preparou uma lista com as produções dos principais streamings, com opções para todos os gostos. Confira:

NETFLIX

Agents of Mystery

Neste reality coreano, seis agentes usam a criatividade para investigar incidentes que não podem ser explicados pela ciência. A primeira temporada estreia nesta terça-feira (18).

Outstanding: A Comedy Revolution

Este é o primeiro filme documentário a contar a história da comédia stand-up LGBTQIA+ para a mudança social ao longo dos últimos 50 anos, sempre refletindo e desafiando as normas e valores culturais. Em última instância, o filme revela que, querendo ou não, comediantes queer ajudaram a mudar o mundo com suas piadas. Terça-feira – 18/06

A Academia do Sr. Kleks

O filme de fantasia, disponível a partir de quarta-feira (19), conta a história de uma garota comum, que em busca do pai desaparecido, aceita estudar em uma universidade mágica, comandada por um professor muito excêntrico.

A Primeira Barbie Negra

O documentário celebra o impacto monumental de três mulheres negras que trabalhavam na Mattel sobre a evolução da marca Barbie. Por meio de histórias dessas funcionárias cheias de carisma, o documentário mostra como surgiu a primeira Barbie negra, em 1980, analisando a importância da representatividade e como as bonecas podem ser essenciais para a formação da identidade e da imaginação. Estreia nesta quarta-feira (19),

Uma Herança Inusitada

A comédia conta a história de uma família em que um tio rico morre e os integrantes precisam resolver vários enigmas para conseguir a herança. Estreia na quarta (19).

Irmãos por Acidente

Neste documentário dois pares de gêmeos idênticos que foram trocados na maternidade na Colômbia exploram sua história complexa neste drama cativante. Estreia na quinta-feira (20).

As Cheerleaders do Dallas Cowboys

Com estreia na quinta-feira (20), a série do diretor Greg Whiteley, vencedor do Emmy, documenta a jornada das líderes de torcida do Dallas Cowboys entre 2023 e 2024, acompanhando cada etapa do processo. Das audições ao treinamento, cobrindo toda a temporada da NFL.

A Fábrica de Kota – Temporada 3

A terceira temporada da série que mistura drama e comédia se passa em uma cidade dedicada ao ensino das mentes mais brilhantes da Índia. No entanto, os alunos percebem que mesmo sendo bastante inteligentes, eles não sabem tudo sobre a vida. Estreia nesta quinta-feira (20).

Alerta de Risco

Nesta sexta-feira (21) estreia o filme que conta a história de uma habilidosa integrante das Forças Especiais que assume o bar do pai depois que ele morre de repente. Agora, ela vai ter que encarar a gangue violenta que está tocando o terror em sua cidade natal.

Gangues da Galícia

Uma advogada busca vingança pelo assassinato do pai e se infiltra em um cartel da Galícia na primeira temporada nesse suspense que estreia nesta sexta (21). O objetivo dela é e se aproximar do poderoso líder.

O Jogo da Vítima

A série conta a história de um investigador forense com síndrome de Asperger que após descobrir a ligação da filha com uma série de assassinatos misteriosos arrisca tudo para solucionar o caso. Estreia sexta (21).

A Promessa do Golfe

Essa série é a primeira adaptação em anime do mangá de Nakaba Suzuki e conta a história de Gawain Nanaumi, um garoto apaixonado por beisebol que conhece a golfista profissional Kiria Nishino e descobre que o golfe permite arremessar a bola mais longe do que qualquer outro esporte. Estreia no sábado (22).

GLOBOPLAY

Hospital New Amsterdam

Na quinta e última temporada da série, o diretor do hospital mais antigo de Nova York decide ficar em Londres após ser deixado no altar pela Dra. Helen Sharpe. O pai de Luna passa um tempo tentando entender a decisão da Dra. Sharpe e conta com apoio dos amigos. A Dra. Bloom continuará navegando uma relação complicada com sua irmã distante, Vanessa. Enquanto isso, o Dr. Frome tenta se redescobrir após se divorciar de Martin.

PRIME VIDEO

Emily, a criminosa

Sem sorte e sobrecarregada de dívidas, Emily é envolvida em um golpe de cartão de crédito que a leva para o submundo do crime de Los Angeles, levando a consequências mortais neste filme de mistério e suspense.

As Bruxas Mayfair

A primeira temporada da série conta a história de Rowan Fielding, uma jovem neurocirurgiã intuitiva, que descobre é a improvável herdeira de uma família de bruxas. Enquanto ela lida com seus novos poderes, ela deve lidar com uma presença sinistra que assombra sua família há gerações. Estreia nesta quarta (19).

Ferrari

Enquanto explora os limites da velocidade nas pistas, Enzo Ferrari enfrenta grandes desafios na sua vida pessoal, tanto no casamento com Laura após a perda do único filho do casal, e no seu relacionamento com Lina Lardi. Então ele decide apostar tudo em uma corrida, a Mille Miglia, na Itália. O filme estreia na quarta (19).

MAX

Lupi e Baduki

A loba-guará Lupi e o bicho-preguiça Baduki são melhores amigos e muito diferentes entre si na temporada de estreia da série. Lupi é agitada, sociável, cheia de energia e vontade de viver o momento, já Baduki é calmo e observador, gosta de desvendar mistérios e pensar sobre tudo. Eles moram na Vila Figueira, onde vivem histórias e emocionantes sobre eles e o mundo.

PARAMOUNT

RuPaul’s Drag Race All Stars –

Nesta 9ª temporada, a realeza retorna à passarela para ter a chance de ganhar a coroa All Stars e ganhar um lugar no Drag Race Hall of Fame. Estão no elenco, Angeria Paris VanMicheals, Gottmik, Jorgeous, Nina West, Plastique Tiara, Roxxxy Andrews, Shannel e Vanessa Vanji. Em um dos episódios, Anitta. Estreia na quarta (19).

Scorpion – 1ª a 4ª temporadas

Na série, um gênio excêntrico forma uma rede internacional para defender o mundo moderno das ameaças tecnológicas e digitais.

