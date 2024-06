Caio Barbieri GPS Indica: Praticitá, combinação entre praticidade e gastronomia na Asa Norte

No agito diário de compromissos e tarefas, muitas vezes deixamos de lado a alimentação equilibrada e saborosa. Justamente por isso, surgiu o Praticitá , um restaurante self-service localizado na Asa Norte, que já se destaca pela praticidade aliada à alta gastronomia.

O programa GPS Indica, do GPS|Brasília , tem a parceria do Speciale Espresso , a linha premium do Café do Sítio.

“Nosso restaurante surgiu da ideia de realmente você ter uma praticidade na hora do almoço, no cotidiano, mas sem deixar de realmente comer uma comida bem apetitosa e bem gourmet”, destaca Augusto Borges, um dos proprietários do estabelecimento.

“Eu gosto muito, muito do peixe em volta na crosta de coco. Essa é uma opção que a gente tem com bastante frequência no nosso buffet”, continuou o empresário.

Além das opções gastronômicas, o Praticitá também se preocupa em oferecer um ambiente agradável e serviço de qualidade.

“Era um requisito indispensável para o restaurante, que a gente tivesse alguns rótulos bons de cerveja e que todas as cervejas realmente fossem bem geladas”, ressaltou.

Com um cardápio variado e sobremesas irresistíveis, como a famosa Banoffee, o Praticitá pode ser uma opção imperdível para quem busca uma refeição gostosa e rápida.

“Olha, são várias opções, pelo menos cinco que eu vi ali de sobremesa, mas eu obviamente vou no carro-chefe da casa, que é a Banoffee, a qual combina com m Espresso Specialle do Café do Sítio”, convidou o colunista Caio Barbieri, responsável pelo quadro.

