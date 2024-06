Yumi Kuwano Fendi lança Baguette Hand in Hand com artesãos de Madagascar e Escócia

O projeto Hand in Hand da Fendi , que convida artesãos a reinterpretar a icônica Baguette, há três anos vem transformando a bolsa em uma verdadeira obra de arte com técnicas artesanais de diferentes partes do mundo .

A iniciativa que reimagina a silhueta da bolsa Baguette, criada por Silvia Venturini em 1997, agora reinterpretou a peça em Madagascar, em uma parceria com o projeto Made For A Woman. O grupo liderado por mulheres é dedicado a capacitar artesãs do país africano que emprega mais de 350 mulheres e verificado pela Organização Mundial do Comércio Justo.

A nova peça foi criada a partir de ráfia de uma palmeira endêmica da região e tem quatro diferentes tipos de quadrados de crochê amarrados entre si, além do uso do macramê na alça adornada com belas contas de cornalina, uma pedra que se energiza com banho de sol. O vermelho dessa gema semipreciosa sugere o outro nome dado ao país: ‘Ilha Vermelha’.

Além da Baguette hand in hand, a Fendi trabalha em conjunto com a Made For A Woman na criação de uma versão em tecido de ráfia da Roll Bag da coleção Verão 2024.

Uma outra parceria deu vida a uma bolsa produzida na Escócia para celebrar a herança têxtil do país. Ao lado da marca de design e de fabricação de tecido tartan Prickly Thistle, foi desenvolvido um tecido exclusivamente para Fendi, registrado no Scottish Register of Tartans. Para essa Baguette escocesa é as cores escolhidas foram marrom tabaco, que reflete o logotipo listrado em Pequin institucional da label, com toques de amarelo. O tartan é um tecido tipicamente escocês e um símbolo atemporal de orgulho, honra e identidade.

As bolsas foram finalizadas em Florença, na Itália, onde artesãos especializados da Fendi completam a confecção. De acordo com a maison, o nome ‘hand in hand’ representa o encontro das mãos dos artesãos com as mãos dos artesãos da Fendi, dando vida a uma colaboração única que promove o empoderamento social.

