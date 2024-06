Redação GPS Exposição BioOCAnomia Amazônica chega ao SESI Lab em Brasília

O Museu SESI Lab , localizado no Setor Cultural Sul de Brasília, abre suas portas para a exposição BioOCAnomia Amazônica. A mostra ocupa o antigo edifício Touring Club, situado em frente ao Conic e ao lado da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto.

A exposição tem como principal objetivo evidenciar a potência da bioeconomia para o desenvolvimento sustentável das diversas regiões da Amazônia. A iniciativa busca promover a conservação da biodiversidade e a mitigação dos impactos das mudanças climáticas, integrando ciência, tecnologia, cultura e saberes intergeracionais e ancestrais.

Entre os objetivos centrais da mostra está a reflexão sobre novos modelos de desenvolvimento econômico e social. A exposição apresenta soluções baseadas na conservação da natureza e destaca o uso de tecnologias e inovações para manejos diversificados. Em 2022, o PIB da bioeconomia brasileira alcançou R$2,5 trilhões, registrando um crescimento de 5,85% na indústria biológica (incluindo setores têxtil, cosméticos e farmacêutico) em relação ao ano anterior.

A curadoria e desenvolvimento da BioOCAnomia Amazônica foram realizados por um comitê de consultores especializados, cientistas das universidades do Amazonas e Pará, além do Instituto Amazônia+21, dos Institutos SENAI de Inovação e da Gerência Executiva de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI . A cenografia da exposição faz uso de chapas plásticas recicladas e materiais provenientes de subprodutos da agroindústria, alinhando-se ao tema anual do museu, Bioeconomia e Biodiversidade.

Além das exibições, a BioOCAnomia Amazônica promoverá atividades educativas e culturais ao longo de 2024, focando na conservação da biodiversidade e no fortalecimento da autonomia das comunidades originárias e tradicionais. A experiência do visitante será enriquecida por cenografias interativas e a presença de vozes de indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos e cientistas, proporcionando uma compreensão aprofundada das diferentes realidades amazônicas e a importância da manutenção da floresta.

“Destaco a importância que damos na exposição ao respeito aos saberes das populações amazônicas: vozes de indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos e cientistas nos ajudam com detalhes e segredos sobre o porquê é essencial entender as diferentes Amazônias e manter a floresta em pé para garantir nosso futuro como país e como planeta” , diz Eduardo Carvalho, coordenador curatorial do projeto.

Durante o período de 19 a 30 de junho, a entrada será gratuita, com cortesias disponíveis para retirada na Sympla ou na bilheteria do museu. Após esta data, os ingressos custarão R$20 (inteira) e R$10 (meia). O museu funcionará de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h, com entrada permitida até uma hora antes do fechamento. Para mais informações e reservas de ingressos, os interessados podem acessar o site www.sesilab.com.br.

Serviço:

Exposição BioOCAnomia Amazônica

Onde: SESI Lab

Quando: de 19 de junho a 3 de novembro

Onde fica: Setor Cultural Sul – Brasília, DF

Pontos de referência: Antigo edifício Touring Club, em frente ao Conic Brasília e ao lado da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto

Horário de atendimento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h | sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h

Ingressos em: www.sesilab.com.br

